La reforma del Código del Proceso Penal (CPP) ya no se tratará en el Parlamento en lo que queda de este año. La Coalición Republicana y el Frente Amplio (FA) acordaron en la Comisión de Constitución y Legislación del Senado que el estudio del proyecto — catalogado como “prioritario” en su momento por los frenteamplistas —, se posponga hasta el año que viene , según confirmó a El Observador la senadora del Partido Nacional (PN), Graciela Bianchi.

De este modo, uno de los proyectos más importantes para el Ejecutivo para este año parlamentario queda en pausa en lo que respecta a su trámite formal, iniciado en abril en el Senado, pese a las anteriores intenciones oficialistas de que pasara al plenario en 2026. Aunque el Frente Amplio cuenta con los votos para pasar el texto tal como está a la cámara alta, se definió buscar un acuerdo.

Desde la oposición, el principal punto de interés a discutir — sobre los más de 180 artículos que modifica el proyecto —, es la figura del juez en el proceso penal y las facultades que el proyecto de ley le atribuye , que entienden insuficientes. De igual forma, la oposición apunta a tratar las disposiciones sobre prisión preventiva y libertad anticipada.

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Reforma del Proceso Penal: oposición y oficialismo se cruzaron por ausencia de senadores titulares del FA que habían pedido priorizar el proyecto

Bianchi señaló también “el tema de los plazos” establecidos en el texto como otro de los temas a continuar discutiendo el año que viene, junto a la existencia de expedientes, por el reclamo de la Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay (AAPU). “No existe más un expediente, es una carpeta a la que no pueden acceder; la defensa tiene que tener igual acceso, no tener que recurrir a pedirla de favor”, expuso la senadora nacionalista.

Acuerdo, para que lo que “surja acá sea una buena ley”

Las dos sesiones anteriores a la de esta semana habían tomado caminos disimiles. El 27 de octubre se definió dejar sin efecto la subcomisión integrada por Bianchi, Constanza Moreira (FA), Patricia Kramer (FA) y Andrés Ojeda (Partido Colorado) que tenía el cometido de estudiar el asunto. Por esa decisión, la subcomisión nunca llegó a reunirse formalmente, aunque si mantuvo conversaciones informales en las cuales se avanzó en el diálogo sobre el proyecto. Dejar sin efecto la subcomisión fue visto en su momento por la oposición como una posible señal de un aceleramiento del tratamiento parlamentario.

La siguiente sesión, la del 17 de noviembre, no estuvo exenta de polémica, ya que la oposición reclamó por la ausencia de los senadores titulares del FA, lo que generó un duro cruce entre bancadas. Dicha reunión culminó con el planteo de que los frenteamplistas consultarían ante la bancada la postura a tomar sobre la realización de modificaciones al texto.

En la reunión de este martes, la oposición pidió al Frente Amplio que dé respuestas sobre qué artículos del proyecto veía plausibles de modificarse y que dijeran “esto si, esto no” en cada punto, para poder continuar la discusión.

El senador Sebastián Sabini fue el encargado de responder y poner en palabras la voluntad de su partido: “La disposición del Frente Amplio es acordar y buscar puntos de acuerdo sobre la base del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, digamos, frente a la opción del no acuerdo”.

“Me refiero a que cuando no se llegue a un acuerdo de modificación, a nuestro entender, el proyecto del Poder Ejecutivo, en función de la conformación del grupo de trabajo que tuvo, sería un buen punto de partida”, expresó Sabini.

El legislador del MPP comenzó hablando del articulado referente a la libertad anticipada, una de los temas discutidos entre las bancadas, y dijo que el FA va a mantener la postura del Poder Ejecutivo. “Para nosotros eso está claro”, ratificó.

Expresó estar de acuerdo con trabajar los “puntos centrales”, los “más complejos de votar y acompañar” a “juicio de la oposición”, señalando que “sobre ese marco de trabajo” los tres partidos que integran la comisión pueden avanzar en conjunto.

“También comparto la afirmación de que no nos va a dar para votar la iniciativa en el correr de este año. Creo que vale la pena tomarnos el tiempo para aprobar algo lo suficientemente conversado y trabajado, a fin de que lo que surja acá sea una buena ley”, expresó Sabini.

La oposición valoró positivamente lo expresado por Sabini y la aceptación del Frente Amplio de pasar el tema a 2027. “No son tiempos muertos, son tiempos de trabajo de vestuario, por decirlo en términos futbolísticos”, dijo el senador Javier García (PN) sobre el receso parlamentario venidero en lo relativo al tratamiento del asunto.

Constanza Moreira, que entró a sala luego de la exposición de Sabini, definió las decisiones tomadas en la comisión —acerca del CPP y del proyecto sobre el Inisa— como “atinadas y sabias”.

La senadora frenteamplista dijo que valora positivamente seguir las conversaciones con Ojeda y Bianchi sobre ampliar las potestades del juez. “Sabemos que la preocupación de ustedes va por ahí, así que quizá podamos ir avanzando informalmente en ese tema, que entiendo que es muy importante para la oposición, para poder comenzar el año que viene con el análisis del articulado, si es que logramos llegar a un acuerdo”, dijo Moreira ante la comisión.

En conversación con El Observador, Moreira comentó que “la coalición es la que tiene que presentar las modificaciones que le quiere hacer al lugar del juez en el CPP”.

“La reforma del CPP es muy grande, tiene muchos aspectos. Nosotros ya tenemos un texto, digo el Frente, y ya tenemos algunas modificaciones en función de lo que nos trajeron sobre víctimas. Cosa que hemos ido recogiendo para mejorar el texto. Ahora, modificaciones más grandes, habrá que estudiarlas. Por supuesto que hay voluntad de negociar, siempre y cuando no sea volver para atrás”, dijo la legisladora.

Nueva prioridad, el proyecto sobre el Inisa

Al dejar la reforma del CPP para el 2027, la comisión definió dar prioridad al proyecto de ley modificatorio de los artículos 91 y 92 del Código de la Niñez y Adolescencia, que propone que un joven que delinca e ingrese al sistema penal adulto no vuelva al Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) a cumplir una medidas socioeducativas pendientes, sino que lo haga en cárceles.

La voluntad detrás de ese entendimiento es que el proyecto se apruebe en la última sesión del año, el martes 8 de diciembre, para que pueda votarse en el plenario del Senado antes del receso parlamentario, que inicia el 15. Para ello, para la próxima sesión, la comisión invitará a las autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) y del Inisa, a que concurran a sala.

Moreira dijo a El Observador que el lunes próximo su bancada tratará el tema y definirá la posición del Frente Amplio. “Es cierto que viene con apoyo de la Cámara de Diputados, pero Inisa e Inau tendrán que dar su visión, para nosotros esa opinión es determinante”, señaló la legisladora.