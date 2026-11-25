La Justicia condenó a 12 personas y formalizó a otras tres en el marco de la Operación Carabo , un operativo contra el tráfico ilegal de armas y municiones que incluyó 25 allanamientos en 11 departamentos . Los procedimientos permitieron detener a 17 personas —entre ellas un funcionario policial y un mayor del Ejército Nacional— e incautar más de 50 armas de distintos calibres y más de 20.500 municiones.

Esta tarde, el ministro del Interior, Carlos Negro , sostuvo que el resultado de la investigación "comprueba" que parte del armamento que termina en el mercado ilegal tiene su origen en el circuito legal.

" El mercado legal es fuente de abastecimiento del mercado criminal de armas y municiones. Y esta operación viene a refrendar esa tesis, y la comprueba . Tenemos una importante incautación de armas y municiones que, en principio, tienen un origen legal y que terminan en el tráfico ilegal y, por lo tanto, luego en poder de la criminalidad", afirmó durante una conferencia de prensa en Rivera, consignada por Telemundo (Canal 12).

Más de 50 armas, 20.500 municiones y 17 detenidos: el operativo policial que desarticuló una red de tráfico de armas en Uruguay

Carlos Negro confirmó que el tercer trimestre del año cerró con un aumento en los homicidios, pero se sostiene "la baja" en los demás delitos

Negro señaló que controlar la circulación de armas y municiones es una de las "principales estrategias" del Ministerio del Interior y uno de los ejes del Plan Nacional de Seguridad Pública. En ese sentido, sostuvo que "el mercado legal es fuente o abastecimiento del mercado criminal de armas y municiones".

Las 12 personas condenadas recibieron penas de entre ocho y 24 meses de prisión, aunque deberán cumplirlas bajo el régimen de libertad a prueba. Así lo establece la sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 1.º Turno, dictada este miércoles 25 de noviembre en el marco de un proceso abreviado y a la que accedió El Observador.

El documento judicial establece que los condenados fueron responsabilizados por distintos delitos de tráfico interno de armas de fuego y municiones, bajo las modalidades de venta, depósito y venta en grado de tentativa.

Como también había informado El Observador más temprano, la investigación incluyó 25 allanamientos en 11 departamentos y permitió detener a 17 personas, entre ellas un funcionario policial y un mayor del Ejército Nacional. En los procedimientos se incautaron más de 50 armas de distintos calibres y más de 20.500 municiones. Los operativos se realizaron en Rivera, Tacuarembó, Maldonado, Cerro Largo, Canelones, Flores, Río Negro, Colonia, Montevideo, Rocha y San José. En este último departamento también se detectaron actividades de caza furtiva y se incautaron piezas de caza y otros elementos.

La investigación comenzó con "grupos abiertos" de intercambio de armas

La fiscal Alejandra Domínguez informó también en conferencia de prensa que las 15 personas llevadas ante la Justicia fueron formalizadas durante la audiencia realizada este martes. "Formalizadas fueron 15 y condenadas fueron 12", precisó. Los otros tres imputados recibieron distintas medidas cautelares.

Domínguez explicó que la investigación de Carabo fue una "continuación" de la Operación Ares, enfocada a combatir el tráfico ilegal de armas. Según indicó, aquel procedimiento terminó con "más de 32 personas" condenadas y la incautación de "más de 100 armas de fuego", además de municiones.

La fiscal señaló que la nueva investigación surgió a partir de "grupos abiertos" en los que participaban personas de distintos puntos del país y donde se ofrecían armas y municiones para su intercambio o venta.

"Forman parte de esos grupos abiertos, que entienden que no pasa nada y que podemos hacer el tráfico —que no lo consideran así las personas—, pero es un tráfico ilegal, es un mercado negro de armas", explicó al ser consultada sobre el vínculo entre los involucrados.

Foto: Ministerio del Interior

La fiscal advirtió sobre los riesgos de esas operaciones, incluso cuando quienes participan las presentan como simples intercambios entre conocidos. "No sabemos en qué manos pueden terminar esas armas; pero sabemos que terminan muchas veces cometiendo rapiñas, que ingresan a los hogares, a las familias, que cometen homicidios", afirmó.

"Tenemos que combatir el narcotráfico porque sabemos que las armas están relacionadas al crimen organizado", agregó. Para Domínguez, la cantidad de armamento y municiones incautada también permite dimensionar el volumen de elementos que circulan ilegalmente en Uruguay.

Consultada sobre la posibilidad de que las armas tuvieran como destino Brasil, la fiscal recordó que la frontera entre ambos países ya fue utilizada en una investigación por tráfico internacional.

"No hace mucho tuvimos un tráfico internacional de armas con dos personas de nacionalidad brasileña y argentina que utilizaron esta frontera justamente para el traspaso, la salida del país de esas armas hacia una determinada ciudad de Brasil", señaló.

Domínguez indicó que solamente uno de los 15 imputados tenía antecedentes penales. También sostuvo que la investigación se extendió a distintos departamentos porque los grupos abiertos tenían "integrantes de todo el país".

Las condenas y las penas dispuestas por la Justicia

La sentencia establece que uno de los imputados fue condenado a 12 meses de prisión por un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones bajo la modalidad de venta en grado de tentativa.

Por otra parte, seis personas fueron condenadas por tráfico interno de armas de fuego y municiones bajo las modalidades de venta y depósito: una recibió una pena de ocho meses; otra, de 10 meses; dos fueron condenadas a 12 meses; una, a 15 meses, y la restante, a 24 meses.

En tanto, otros cinco acusados recibieron condenas por tráfico interno de armas de fuego y municiones bajo la modalidad de venta: uno fue penado con ocho meses de prisión, dos con 12 meses cada uno y los otros dos con 18 meses cada uno.

En todos los casos, la Justicia dispuso que las penas se cumplan bajo el régimen de libertad a prueba, con descuento del tiempo de detención ya cumplido. La sentencia también dispuso el decomiso de las armas y municiones incautadas, que deberán ser remitidas al Servicio de Material y Armamento (SMA) para su pericia y posterior destrucción.

Además de las 12 condenas, la Justicia formalizó la investigación respecto de otras tres personas. En el caso de uno de los imputados, cuya formalización había sido cuestionada por la defensa, el juez entendió que existían elementos objetivos suficientes para vincularlo con los hechos investigados y dispuso formalizarlo por un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones bajo las modalidades de venta y depósito.