Carlos Negro confirmó que el tercer trimestre del año cerró con un aumento en los homicidios, pero se sostiene "la baja" en los demás delitos

El ministro del Interior, Carlos Negro , confirmó que el tercer trimestre del año (julio, agosto y setiembre) cerró con un "incremento de los homicidios" , aunque destacó que en el resto de los delitos "se sigue sosteniendo la baja".

Negro evitó en rueda de prensa dar mayores detalles porque dijo que el lunes se publicarán los datos completos en la página web del ministerio . Al tratarse de un trimestre cerrado, las autoridades no suelen hacer conferencia de prensa, algo reservado para los balances semestrales.

El aumento de los homicidios en este último trimestre había sido adelantado por el senador frenteamplista Eduardo Brenta en el Parlamento semanas atrás, pero en ese entonces el ministro Negro había evitado confirmar la información.

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"Efectivamente, lo primero que hay que decir es que ha habido un crecimiento en este último trimestre de las cifras de homicidios ", había dicho Brenta en una rueda de prensa el pasado 29 de setiembre, luego de la comparecencia del ministro del Interior en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Senadores.

Carlos Negro en rueda de prensa este viernes 24 de julio tras el asesinato de un niño de 12 años en picadas del Parque Rodó Foto: Gastón Britos / FocoUy

Consultado al respecto ese día, Negro había declarado que la presentación de los datos se haría "oportunamente" y había pedido evitar "hacer cortes antojadizos en los períodos de tiempo".

"La presentación de datos fue oportunamente cuando culminó el primer semestre, allí se dieron oficialmente las cifras de homicidios. Los registros que vienen después del primer semestre todavía no han sido publicados y no corresponde hacer cortes antojadizos en los períodos de tiempo para que las cifras den tal cual cada uno quiere leerlas", había dicho semanas atrás.

Por otra parte, esta semana el gerente del Área de Estadística y Criminología Aplicada del Ministerio del Interior, Diego Sanjurjo, dijo en una entrevista con Arriba Gente que este año "seguramente" cerrará con "más homicidios" que el año pasado, cuando se registraron 369 asesinatos, según la cifra difundida el pasado enero.

Aunque reconoció este incremento, consideró que "por la tendencia seguramente no va a ser el año con más homicidios de la serie".

Por otra parte, Sanjurjo se refirió a los trimestres que van de 2026.

"Lo que se puede adelantar es que tuvimos un primer trimestre (enero, febrero y marzo) bastante positivo en comparación con el mismo período del año pasado. Un segundo trimestre que fue negativo. Y después julio y agosto fueron meses bastante malos en lo que hace a homicidios, setiembre fue bastante bueno, y bueno, vamos a ver cómo termina el año", sentenció.