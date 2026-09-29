Carlos Negro dijo que la Policía uruguaya "tiene absolutamente tomadas todas las zonas del territorio" y negó que haya barrios liberados

El ministro del Interior, Carlos Negro , aseguró que la Policía uruguaya tiene "absolutamente tomada todas las zonas del territorio" y descartó que haya zonas en las que gobiernan los delincuentes , como ha criticado la oposición.

El ministro compareció en la Comisión de Seguridad del Senado y a la salida fue consultado en rueda de prensa por declaraciones de Andrés Ojeda, quien dijo que Uruguay está ante una "crisis de homicidios" y que hay "territorios tomados o liberados por el narco".

Negro lo negó y dijo que "la Policía uruguaya ingresa a absolutamente todos los territorios de la capital , de la zona metropolitana y cualquier rincón del país".

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El ministro también fue consultado por un supuesto aumento de los homicidios en el tercer trimestre del año , algo que minutos antes de que hablara Negro dijo en rueda de prensa el senador frenteamplista Eduardo Brenta .

"Efectivamente, lo primero que hay que decir es que ha habido un crecimiento en este último trimestre de las cifras de homicidios", sostuvo el senador en una rueda de prensa.

Foto: Dante Fernandez / FocoUy

Sin embargo, advirtió que había que mirar las "cifras largas" y que el 60% de los homicidios registrados tenían que ver con el "enfrentamiento entre bandas criminales", algo que atribuyó a la captura por parte de la Policía de "jefes de las bandas criminales".

Preguntado sobre las cifras del tercer trimestre, Negro evitó confirmarlas.

"La presentación de datos fue oportunamente cuando culminó el primer semestre, allí se dieron oficialmente las cifras de homicidios. Los registros que vienen después del primer semestre todavía no han sido publicados y no corresponde hacer cortes antojadizos en los períodos de tiempo para que las cifras tal cual cada uno quiere leerlas", afirmó.

Y agregó que había que esperar un "ciclo de tiempo" para "evaluar".

El ministro sostuvo que en setiembre los homicidios "bajaron casi 30%", pero que eso no permitía sacar conclusiones.

Ojeda, en tanto, había dicho lo contrario más temprano. Aseguró que los meses de julio y agosto habían cerrado con "el doble de homicidios que el año anterior" y que en setiembre no estaba claro si serían "el doble", pero que el "crecimiento" sería "enorme".

"Sería meritorio este año que no fuese el año con más homicidios de la historia del Uruguay desde que se miden los homicidios. Está cabeza a cabeza con superar el 2018, el peor año del peor ministro: (Eduardo) Bonomi", afirmó.

El senador colorado también insistió en la propuesta de instalar presencia policial por 24 horas en algunos barrios conflictivos, una idea tomada de Rosario (Argentina).

Al respecto, Negro respondió que la "realidad argentina" es "distinta a la realidad del Uruguay".

"La realidad de Rosario es distinta a la realidad de Montevideo y del Uruguay. Por lo tanto, aplicar modelos que se aplican en otros lugares automáticamente a la realidad uruguaya no corresponde y no sería apropiado", sostuvo.

Las cifras de Javier García en base a la Policía

Durante la comparecencia del ministro, el senador blanco Javier García presentó datos de homicidios, en base a cifras que "maneja la Policía", según escribió en sus redes sociales.

Los homicidios aumentaron un 19,4 % en los primeros ocho meses de este año respecto al mismo período de 2025, según las cifras que maneja la Policía.

Presenté estos datos en la comisión, ante el ministro del Interior, Carlos Negro. Son muy graves.

La inseguridad está desmadrada y… pic.twitter.com/0yKDzEyby6 — Javier García (@JavierGarcia_Uy) September 29, 2026

Según esos datos, los homicidios habrían aumentado 19,4% en los primeros ocho meses del año respecto al mismo período de 2025.

"La inseguridad está desmadrada y el ministro está absolutamente desbordado y sin respuestas. Esto confirma un Estado fallido en materia de seguridad", consideró García.