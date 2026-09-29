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Rige una alerta amarilla de Inumet por vientos fuertes y persistentes para el Montevideo y varias zonas del país

El aviso meteorológico advierte por rachas de viento que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora

29 de septiembre de 2026 15:59 hs
20250625 Frio, viento, invierno, mal tiempo, estado del tiempo.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) emitió esta tarde una alerta amarilla por vientos fuertes y persistentes para el área metropolitana y este del país.

La alerta está vigente desde las 15:00 y según las estimaciones será actualizada a las 00:00. Según el organismo, "el área será afectada por vientos sostenidos del suroeste con velocidades de entre 40 y 60 kilómetros por hora", a esto se suman "rachas que pueden alcanzar los 60 u 80 kilómetros por hora".

En el correr de esta mañana, el instituto ya había emitido advertencias de color amarillo que posteriormente cesó.

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Principales localidades afectadas por la alerta amarilla vigente

Canelones: Atlántida, Barra de Carrasco, Barros Blancos, Camino del Andaluz y Ruta 84, Canelones, Ciudad de la Costa, Colonia Nicolich, El Pinar, Empalme Olmos, Estación Atlántida, Estación La Floresta, Estación Pedrera, Jaureguiberry, Joaquín Suárez, Juanicó, La Floresta, La Paz, Las Piedras, Las Toscas, Los Cerrillos, Marindia, Migues, Montes, Neptunia, Pando, Parque del Plata, Paso Carrasco, Pinamar - Pinepark, Progreso, Ruta 74, Salinas, San Antonio, San Bautista, San Jacinto, San Luis, Santa Rosa, Sauce, Soca, Tala, Toledo, Villa Aeroparque, Villa Crespo y San Andrés, Villa Felicidad y Villa San José.

Lavalleja : Blanes Viale, Estación Solís, La Coronilla, Mariscala, Minas, San Francisco de las Sierras, Solís de Mataojo, Villa Serrana y Villa del Rosario.

Maldonado: todo el departamento.

Montevideo: todo el departamento.

Rocha : 18 de Julio, 19 de Abril, Aguas Dulces, Arachania, Barra de Valizas, Barra del Chuy, Barrio Pereira, Barrio Torres, Cabo Polonio, Capacho, Castillos, Chuy, La Coronilla, La Esmeralda, La Paloma, La Pedrera, Lascano, Palmares de Castillos, Palmares de la Coronilla, Puente Valizas, Puerto de los Botes, Puimayen, Punta del Diablo, Rocha, San Luis Al Medio y Velazquez.

San José: Ciudad del Plata.

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