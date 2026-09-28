Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet y meteorólogos, para este martes 29 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica precipitaciones y tormentas en todo el país para este martes 29 de setiembre . Durante la tarde y la noche, las tormentas serán aisladas y las condiciones tenderán a mejorar en el este, el oeste y el norte. El viento cobrará fuerza, especialmente sobre la costa.

En un aviso especial, Inumet señaló que la inestabilidad seguirá afectando principalmente al norte hasta la tarde del martes . Para el conjunto del episodio prevé allí los mayores acumulados de lluvia, de entre 80 y 120 milímetros . Posteriormente, espera vientos persistentes del suroeste de 40 a 60 km/h , con rachas de 60 a 80 km/h , sobre todo en las zonas costeras del sur y el este.

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 28 de setiembre

La temperatura irá de 14 °C a 19 °C . La mañana estará cubierta, con precipitaciones y tormentas . Para la tarde y la noche se esperan lluvias y tormentas aisladas, con cielo cubierto a nuboso.

El viento rotará hacia el suroeste y soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h y ocasionalmente superiores.

Este

Inumet prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 22 °C. Durante la mañana habrá precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. Hacia la tarde y la noche persistirán algunas lluvias y tormentas aisladas, pero el tiempo irá mejorando.

En las zonas costeras, el viento podrá registrar rachas de 50 a 60 km/h, ocasionalmente superiores.

Oeste

La temperatura oscilará entre 14 °C y 22 °C. Se esperan precipitaciones y tormentas durante la mañana. Por la tarde y la noche continuarán de forma aislada, con una tendencia a mejorar. El viento del suroeste y sur tendrá rachas de 50 a 60 km/h en la costa.

Norte

Será la región más cálida, con temperaturas de entre 17 °C y 26 °C. La mañana estará cubierta, con precipitaciones, tormentas y neblinas. Por la tarde y la noche habrá lluvias y tormentas aisladas, con mejoras posteriores. Inumet advierte por rachas fuertes asociadas a las tormentas durante la mañana; más tarde, el viento podrá alcanzar los 50 km/h.

Qué dicen los meteorólogos sobre el viento y el resto de la semana

El meteorólogo Mario Bidegain dijo a El Observador que un ciclón afectará este martes principalmente desde Montevideo hacia el este, con los vientos más intensos en la costa. Nubel Cisneros también prevé el pasaje de un ciclón durante la jornada, aunque lo describió como un sistema de poca intensidad y rápido desplazamiento. José Serra, en cambio, situó la posible formación de un ciclón hacia el fin de semana, pero coincidió en que el martes estará ventoso en la costa, con rachas que podrían llegar a 80 km/h.

Sobre los días siguientes, Bidegain prevé un descenso de temperatura el miércoles, tiempo bueno miércoles y jueves, y un nuevo desmejoramiento desde la última hora del viernes. Cisneros, por su parte, anticipó un pasaje de nubosidad con lluvias y lloviznas entre la noche del miércoles y las primeras horas del jueves.