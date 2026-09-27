Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este lunes 28 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica un lunes 28 de setiembre nuboso y cubierto en buena parte del país. Se esperan chaparrones en Montevideo y el este , mientras que el norte y el oeste tendrán precipitaciones y tormentas.

En un aviso especial actualizado este domingo, el organismo señaló que la inestabilidad continuará hasta la tarde del martes 29 , principalmente en el norte. Allí se esperan los acumulados más significativos de todo el episodio, entre 80 y 120 milímetros . En las zonas de tormenta podría haber granizo, rachas de viento fuertes e intensa actividad eléctrica .

La temperatura irá de 15 °C a 21 °C . Habrá chaparrones durante la mañana, la tarde y la noche , con cielo nuboso y cubierto. El viento soplará del este entre 20 y 30 km/h y podrá alcanzar rachas de 40 km/h hacia el final del día.

La mínima será de 12 °C y la máxima de 20 °C . Inumet prevé chaparrones por la mañana y precipitaciones aisladas durante la tarde y la noche, con mejoras temporarias en ambos períodos. También se esperan neblinas hacia el final de la jornada. Las rachas de viento podrán alcanzar los 50 km/h , especialmente en zonas costeras.

Oeste

Se esperan temperaturas de entre 15 °C y 21 °C, con precipitaciones y probables tormentas durante toda la jornada. Habrá mejoras temporarias y neblinas por la mañana. El viento será del este, entre 20 y 30 km/h.

Norte

La temperatura oscilará entre 16 °C y 28 °C. La región tendrá precipitaciones y tormentas tanto de mañana como de tarde y noche, con mejoras temporarias en la segunda mitad del día. El viento del este soplará entre 20 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h por la mañana y posibles rachas fuertes asociadas a las tormentas.

Qué se espera para el martes

Además de la inestabilidad prevista en el norte hasta la tarde, Inumet advierte que el martes aumentará la intensidad del viento en las zonas costeras del sur y el este. Se esperan vientos persistentes del suroeste de 40 a 60 km/h, con rachas de 60 a 80 km/h.