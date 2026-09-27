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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 27 de setiembre

Inumet pronosticó para este domingo un panorama inestable en todo el país, con cielo nuboso a cubierto, probabilidad de lluvias y tormentas

27 de septiembre de 2026 9:08 hs
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Foto: Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo un panorama inestable en todo el país, con cielo nuboso a cubierto, probabilidad de lluvias y tormentas, y vientos que en algunas zonas podrían traer ráfagas fuertes asociadas a la actividad tormentosa.

Área Metropolitana

Según Inumet, la mínima será de 11°C y la máxima de 22°C. Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con probable formación de tormentas aisladas y vientos de entre 20 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Para la tarde y la noche se mantiene la nubosidad, con probables precipitaciones y tormentas, y vientos que continuarán en el mismo rango.

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Norte

Inumet prevé una mínima de 11°C y una máxima de 23°C. Por la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla; los vientos oscilarán entre 20 y 40 km/h, con ráfagas de 50 km/h que podrían intensificarse por la actividad tormentosa.

En la tarde y la noche continuará el tiempo inestable, con precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias y neblinas, mientras el viento se mantendrá en valores similares con ráfagas fuertes asociadas a las tormentas.

Oeste

La región tendrá, de acuerdo a Inumet, una mínima de 12°C y una máxima de 23°C. Durante la mañana el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas y neblinas, y vientos de 20 a 40 km/h con ráfagas de 50 km/h que podrían reforzarse por las tormentas.

Hacia la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas, con mejoras temporarias y neblinas, y vientos de 20 a 40 km/h con probables ráfagas fuertes vinculadas a la inestabilidad.

Este

Para esta zona, Inumet pronosticó una mínima de 8°C y una máxima de 20°C. Por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y vientos de 20 a 40 km/h con ráfagas de 50 km/h.

En la tarde y la noche se prevén precipitaciones y probables tormentas, con mejoras temporarias y neblinas, mientras el viento se ubicará entre 20 y 40 km/h con ráfagas de entre 50 y 60 km/h.

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