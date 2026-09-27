Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 27 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este domingo un panorama inestable en todo el país, con cielo nuboso a cubierto, probabilidad de lluvias y tormentas, y vientos que en algunas zonas podrían traer ráfagas fuertes asociadas a la actividad tormentosa.

Según Inumet, la mínima será de 11°C y la máxima de 22°C. Durante la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con probable formación de tormentas aisladas y vientos de entre 20 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 50 km/h.

Para la tarde y la noche se mantiene la nubosidad, con probables precipitaciones y tormentas, y vientos que continuarán en el mismo rango.

"Combustible para las tormentas": experto en clima de la Udelar explica qué puede provocar el "Super Niño" en Uruguay

Inumet prevé una mínima de 11°C y una máxima de 23°C. Por la mañana habrá cielo nuboso y cubierto, con precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla; los vientos oscilarán entre 20 y 40 km/h, con ráfagas de 50 km/h que podrían intensificarse por la actividad tormentosa.

En la tarde y la noche continuará el tiempo inestable, con precipitaciones y tormentas, mejoras temporarias y neblinas, mientras el viento se mantendrá en valores similares con ráfagas fuertes asociadas a las tormentas.

Oeste

La región tendrá, de acuerdo a Inumet, una mínima de 12°C y una máxima de 23°C. Durante la mañana el cielo permanecerá nuboso y cubierto, con precipitaciones, tormentas y neblinas, y vientos de 20 a 40 km/h con ráfagas de 50 km/h que podrían reforzarse por las tormentas.

Hacia la tarde y la noche se esperan tormentas aisladas, con mejoras temporarias y neblinas, y vientos de 20 a 40 km/h con probables ráfagas fuertes vinculadas a la inestabilidad.

Este

Para esta zona, Inumet pronosticó una mínima de 8°C y una máxima de 20°C. Por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y vientos de 20 a 40 km/h con ráfagas de 50 km/h.

En la tarde y la noche se prevén precipitaciones y probables tormentas, con mejoras temporarias y neblinas, mientras el viento se ubicará entre 20 y 40 km/h con ráfagas de entre 50 y 60 km/h.