Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 23 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este miércoles 23 de setiembre una mañana fría en buena parte del país, con temperaturas mínimas de hasta 2 °C, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas.
Con el correr de las horas las temperaturas subirán y las máximas se ubicarán entre los 16 °C y 19 °C, según la región. Además, aumentará la nubosidad en varias zonas y habrá rachas de viento de hasta 40 km/h.
Pronóstico de Inumet para Montevideo y el área metropolitana
En Montevideo y el área metropolitana, Inumet prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 17 °C.
La mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con probables heladas agrometeorológicas. Los vientos serán variables de hasta 20 km/h y luego rotarán al norte y noroeste, entre 10 y 30 km/h.
Para la tarde y noche se espera cielo nuboso, con períodos de cubierto. El viento soplará del norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.
Pronóstico de Inumet para el este
El este tendrá las temperaturas más bajas, con una mínima de apenas 2 °C y una máxima de 16 °C.
Inumet pronostica una mañana entre algo nubosa y nubosa, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas.
Durante la tarde y noche estará nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas. El viento será del norte, entre 10 y 30 km/h.
Pronóstico de Inumet para el oeste
En el oeste, las temperaturas oscilarán entre 3 °C y 18 °C. La mañana estará algo nubosa a nubosa y también se esperan heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas.
Hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y neblinas. El viento del norte alcanzará entre 10 y 30 km/h y podrá registrar rachas de 40 km/h en zonas costeras.
Pronóstico de Inumet para el norte
Para el norte del país, Inumet prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 19 °C, la temperatura más alta prevista para este miércoles entre las regiones.
La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso, probables heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla.
Durante la tarde y noche se mantendrá entre algo nuboso y nuboso, con viento del noreste de entre 10 y 30 km/h.