Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este miércoles 23 de setiembre

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este miércoles 23 de setiembre una mañana fría en buena parte del país, con temperaturas mínimas de hasta 2 °C, heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas .

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Con el correr de las horas las temperaturas subirán y las máximas se ubicarán entre los 16 °C y 19 °C , según la región. Además, aumentará la nubosidad en varias zonas y habrá rachas de viento de hasta 40 km/h.

En Montevideo y el área metropolitana , Inumet prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 17 °C .

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La mañana estará entre algo nubosa y nubosa, con probables heladas agrometeorológicas . Los vientos serán variables de hasta 20 km/h y luego rotarán al norte y noroeste, entre 10 y 30 km/h.

Para la tarde y noche se espera cielo nuboso, con períodos de cubierto. El viento soplará del norte entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h.

Pronóstico de Inumet para el este

El este tendrá las temperaturas más bajas, con una mínima de apenas 2 °C y una máxima de 16 °C.

Inumet pronostica una mañana entre algo nubosa y nubosa, con heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas.

Durante la tarde y noche estará nuboso, con períodos de cubierto y presencia de neblinas. El viento será del norte, entre 10 y 30 km/h.

Pronóstico de Inumet para el oeste

En el oeste, las temperaturas oscilarán entre 3 °C y 18 °C. La mañana estará algo nubosa a nubosa y también se esperan heladas agrometeorológicas, nieblas y neblinas.

Hacia la tarde y noche aumentará la nubosidad, con períodos de cielo cubierto y neblinas. El viento del norte alcanzará entre 10 y 30 km/h y podrá registrar rachas de 40 km/h en zonas costeras.

Pronóstico de Inumet para el norte

Para el norte del país, Inumet prevé una mínima de 4 °C y una máxima de 19 °C, la temperatura más alta prevista para este miércoles entre las regiones.

La mañana estará algo nubosa, con períodos de nuboso, probables heladas agrometeorológicas, neblinas y bancos de niebla.

Durante la tarde y noche se mantendrá entre algo nuboso y nuboso, con viento del noreste de entre 10 y 30 km/h.