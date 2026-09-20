Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 20 de setiembre

El domingo 20 estará marcado por la nubosidad, las neblinas por la mañana y las precipitaciones a partir de la tarde, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Inumet pronostica una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C. Por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche se mantendrá la nubosidad, con precipitaciones y tormentas. El viento aumentará su intensidad a entre 10 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h. Según el organismo, las rachas serán fuertes en las zonas de tormenta.

La mínima será de 14 °C y la máxima de 27 °C, la más alta de las cuatro regiones. Durante la mañana, según Inumet, el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones, nieblas y neblinas, y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche habrá períodos de algo nuboso, pero se esperan precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento subirá a entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, fuertes en las zonas de tormenta.

Oeste

Se prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 26 °C. Inumet anticipa una mañana nuboso y cubierta, con nieblas y neblinas, y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche llegarán las precipitaciones y tormentas, con neblinas y bancos de niebla. El viento se intensificará a entre 10 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, que según el organismo serán fuertes en las zonas de tormenta.

Este

La mínima será de 12 °C, la más baja de las cuatro regiones, y la máxima de 24 °C. Inumet indica que por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. El viento será de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y noche se esperan precipitaciones y tormentas, y neblinas y bancos de niebla. El viento subirá a entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.