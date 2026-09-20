Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
22°C
nubes
Lunes:
Mín  11°
Máx  17°

Siguenos en:

/ CLIMA

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber, según Inumet, para este domingo 20 de setiembre

Inumet prevé cielo nuboso y cubierto en las cuatro regiones. En el Área Metropolitana, el norte y el oeste habrá rachas fuertes asociadas a tormentas

20 de septiembre de 2026 8:54 hs
El tiempo, el clima, tormentas, nubes, lluvia, mal tiempo.
Foto: Leonardo Carreño

El domingo 20 estará marcado por la nubosidad, las neblinas por la mañana y las precipitaciones a partir de la tarde, según el pronóstico del Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet).

Área Metropolitana

Inumet pronostica una temperatura mínima de 16 °C y una máxima de 24 °C. Por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con neblinas y bancos de niebla, y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche se mantendrá la nubosidad, con precipitaciones y tormentas. El viento aumentará su intensidad a entre 10 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h. Según el organismo, las rachas serán fuertes en las zonas de tormenta.

Más noticias

Hoy arrancan las vacaciones de primavera 2026 en Uruguay: cuántos días duran y cuándo vuelven las clases

Entre "veranillo" y "temperaturas primaverales", meteorólogos anticipan hasta 28 °C esta semana en Uruguay

Norte

La mínima será de 14 °C y la máxima de 27 °C, la más alta de las cuatro regiones. Durante la mañana, según Inumet, el cielo estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones, nieblas y neblinas, y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche habrá períodos de algo nuboso, pero se esperan precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. El viento subirá a entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h, fuertes en las zonas de tormenta.

Oeste

Se prevé una mínima de 13 °C y una máxima de 26 °C. Inumet anticipa una mañana nuboso y cubierta, con nieblas y neblinas, y vientos de entre 10 y 30 km/h.

Por la tarde y noche llegarán las precipitaciones y tormentas, con neblinas y bancos de niebla. El viento se intensificará a entre 10 y 40 km/h, con rachas de 50 a 60 km/h, que según el organismo serán fuertes en las zonas de tormenta.

Este

La mínima será de 12 °C, la más baja de las cuatro regiones, y la máxima de 24 °C. Inumet indica que por la mañana el cielo estará nuboso y cubierto, con precipitaciones escasas, nieblas y neblinas. El viento será de entre 10 y 30 km/h, con rachas de hasta 40 km/h en zonas costeras.

Por la tarde y noche se esperan precipitaciones y tormentas, y neblinas y bancos de niebla. El viento subirá a entre 10 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Las más leídas

Así quedaron las tablas de posiciones del Torneo Clausura, la Tabla Anual y el descenso tras la victoria de Peñarol ante Cerro: el carbonero es puntero de la acumulada

Polémica: un jugador uruguayo de Cienciano aseguró que el presidente de Montevideo City Torque les ofreció dinero para que "se hagan expulsar"

"El puerto pertenece a Uruguay": Ferber, la conflictividad sindical y sus alusiones al hormigón y la cerveza

Fratti en la Expo Prado: fuerte defensa de Colonización, cruce por la garrapata y respuesta a los "grupos de poder"

Temas

Clima Uruguay Inumet

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos