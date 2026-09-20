La isla de las cruces torcidas: rodeada de aguas uruguayas, viven sólo 200 personas

En medio del Río de la Plata y a pocos kilómetros de la costa uruguaya, la isla Martín García conserva una particular combinación de naturaleza, historia y pequeñas construcciones que pueden recorrerse a pie.

Con alrededor de 200 habitantes, uno de sus principales atractivos turísticos se encuentra en un antiguo cementerio donde decenas de cruces aparecen inclinadas hacia un mismo lado.

Si bien la isla forma parte de la provincia argentina de Buenos Aires, se encuentra en la confluencia de los ríos Uruguay y Paraná con el Río de la Plata. Su suerte geográfica quedó definida por el Tratado del Río de la Plata de 1973, que reconoció la soberanía sobre Martín García, aunque rodeada por aguas uruguayas.

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Uno de los puntos que concentra la atención de quienes recorren la isla Martín García es el cementerio , reconstruido en 1899 luego de que una crecida destruyera el anterior en 1887. El lugar reúne sepulcros de distintas épocas y algunas tumbas que fueron trasladadas desde el antiguo camposanto.

Entre las sepulturas se encuentran las conocidas cruces torcidas, cuyos travesaños presentan una marcada inclinación, principalmente hacia la derecha. Su origen dio lugar a distintas hipótesis, desde posibles fallas en los moldes utilizados para fabricarlas hasta interpretaciones vinculadas con creencias religiosas y la masonería, aunque ninguna permitió determinar de manera concluyente por qué fueron hechas de esa forma.

Infocielo

El portal argentino Infocielo recoge una de las explicaciones que circulan sobre su origen: la inclinación habría funcionado como una marca simbólica para identificar a personas fallecidas durante epidemias como la fiebre amarilla y otras enfermedades que afectaron a la región.

Otra versión sostiene que podrían ser una expresión artística o religiosa vinculada con antiguas cofradías y símbolos esotéricos. También existe una leyenda que relaciona su forma con antiguos cementerios indígenas, donde las cruces de madera se habrían inclinado como consecuencia de las inundaciones.

¿Qué recorrer en la Isla Martín García?

Cine Teatro “General Urquiza”

Además del antiguo cementerio de las cruces torcidas, el recorrido turístico por la isla Martín García permite conocer las ruinas del antiguo penal, que durante distintas etapas recibió presos políticos, entre ellos los expresidentes argentinos Hipólito Yrigoyen, Juan Domingo Perón y Arturo Frondizi. También permanecen el faro, construido en 1897, y el Cine Teatro General Urquiza, actualmente utilizado como salón y centro comunitario.

Otro de los sitios vinculados con la historia local es la Casa Museo Rubén Darío, mientras que el antiguo Barrio Chino y la Batería de cañones 25 de Mayo también pueden visitarse. La reserva ofrece, además, senderos para observar la flora y fauna característica del territorio insular.

Isla Martín García

La cercanía con Uruguay suma otro elemento particular al recorrido. Martín García quedó unida naturalmente con Timoteo Domínguez, una isla bajo soberanía uruguaya que se formó por la acumulación de sedimentos.