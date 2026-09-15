El castillo imperial de Paysandú: con galerías subterráneas, fue sede de reuniones durante las batallas de la revolución

Ubicado en el paraje Tres Árboles , en el departamento de Paysandú , el Castillo Morató conserva parte de la historia rural de Uruguay dentro de la estancia Buen Retiro y que, desde 2022, integra el patrimonio protegido como Monumento Histórico Nacional .

La construcción principal fue levantada entre 1902 y 1904 por encargo del comerciante Francisco León Barreto , presentando un estilo ecléctico, con elementos clásicos y del Renacimiento tardío. La residencia formaba parte de un complejo agropecuario que también incluía galpones para esquila y cabaña, viviendas para trabajadores y otras edificaciones que reflejan la evolución de la actividad.

El área tiene, además, antecedentes que se remontan varios siglos antes de la construcción del palacete. La zona fue parte del límite sur de la estancia jesuítica misionera guaraní de Yapeyú y conserva vestigios de antiguos corrales y cercos de piedra relacionados con el manejo del ganado.

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Por el Castillo Morató también pasaron figuras como Fructuoso Rivera , Máximo Tajes y Aparicio Saravia , mientras que el escritor William Henry Hudson lo visitó en 1868.

Francisco León Barreto

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El casco de la estancia fue concebido como un establecimiento rural moderno para su época y contaba con servicios poco habituales en el medio rural de comienzos del siglo XX, entre ellos agua corriente, un depósito subterráneo, electricidad y teléfono.

El conjunto también incluye construcciones anteriores y posteriores al castillo, como una antigua pulpería de 1850, la casa del quintero de 1862 y otras dependencias vinculadas con las actividades productivas, de acuerdo con la información publicada en el sitio oficial.

El comedor de la familia. Con la gran araña de bronce y tulipas de porcelanas. Castillomorato.com

La importancia del Castillo Morató fue reconocida oficialmente en febrero de 2022, cuando la Estancia Buen Retiro-Castillo Morató recibió la declaración de Monumento Histórico Nacional. El director general de la Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación, William Rey Ashfield, destacó entonces que el valor no estaba solamente en su arquitectura, sino también en las infraestructuras y el paisaje que forman parte del patrimonio rural uruguayo.

Castillo Morató Instagram (@drone_cntrol)

Actualmente, el establecimiento recibe visitantes con reserva previa. Las recorridas se realizan los fines de semana, siempre que las condiciones meteorológicas permitan desarrollar los circuitos al aire libre.

Los circuitos, que comienzan a las 10:00 y se extienden hasta las 15:00, permiten conocer el castillo y las construcciones anexas, además de sectores vinculados con el antiguo paisaje rural, los vestigios de la presencia jesuítica misionera guaraní y la actividad ganadera.

También se ofrecen propuestas vinculadas con la naturaleza, como recorridos por la costa del río Queguay Grande, cabalgatas y paseos por el entorno de la estancia.

Castillo Morató