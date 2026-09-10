El castillo "esotérico" de Piriápolis: construido en el siglo XIX por orden de un "fanático" de la masonería

A pocos kilómetros del centro de Piriápolis , en el departamento de Maldonado , se encuentra un castillo que forma parte de los principales sitios históricos para conocer durante una escapada de fin de semana: el Castillo de Piria, la antigua residencia de Francisco Piria .

Hoy convertido en museo, el edificio llama la atención no sólo por su arquitectura y por los elementos que conserva de la época en que fue habitado por su propietario, sino también por la existencia de una historia que atraviesa buena parte de las explicaciones sobre el lugar: la relación de Piria con la masonería .

El Castillo de Piria fue inaugurado en 1897 , cuando Piriápolis todavía estaba en pleno proceso de desarrollo. Con el paso de los años, tuvo distintos propietarios y usos hasta quedar en manos de la Intendencia de Maldonado , que lo convirtió en un sitio cultural. Para los visitantes, el recorrido permite acercarse tanto a la historia del fundador del balneario como a las particularidades de una construcción que todavía conserva parte de su mobiliario y ornamentación originales.

Francisco Piria nació en Montevideo en 1847 y desarrolló distintas actividades comerciales antes de dedicarse al proyecto que daría origen a Piriápolis . En la década de 1890 comenzó a levantar su residencia en los terrenos que había adquirido en la zona.

La iniciativa estuvo a cargo del ingeniero Aquiles Monzani y tomó referencias de la arquitectura europea de aquel período. El castillo quedó terminado e inaugurado el 17 de agosto de 1897, con una estructura que combina elementos de inspiración medieval y renacentista.

Castillo de Piria Arindabo.blogspot.com

Uno de los aspectos que más interés despierta entre quienes hoy recorren el edificio es la relación entre Piria y la masonería. El empresario ingresó en 1867 a la logia Unión y Beneficencia, donde alcanzó el grado de maestro.

Con mas de un siglo de historia, el inmueble conserva también distintos elementos que fueron vinculados con la simbología alquímica. Entre ellos aparecen las columnas del acceso y las figuras ornamentales que reciben a los visitantes, junto con la existencia de un laboratorio en el subsuelo.

Esa combinación de arquitectura, símbolos y la propia historia de su propietario hizo que el castillo quedara rodeado de relatos sobre sociedades secretas y conocimientos esotéricos.

Castillo de Piria Casas en el Este

Tras la muerte de Piria, la propiedad pasó a sus descendientes. En 1975 fue vendida a la familia Comas Amaro y posteriormente tuvo otros usos. En 1980 quedó en manos de la Intendencia de Maldonado, que impulsó su transformación en museo. En 1984 fue declarado Monumento Histórico Nacional.

¿Cómo visitar el Castillo de Piria?

El Museo Castillo de Piria se encuentra sobre la Ruta 37, en el kilómetro 7, en las inmediaciones de Piriápolis. El acceso se realiza desde la ruta y el recorrido permite conocer tanto el exterior del edificio como los espacios interiores habilitados para las visitas.

En sus salas se exhiben objetos, documentos, mobiliario y otros elementos vinculados con Francisco Piria y con la historia de la ciudad.

Museo Castillo de Piria | Entrada gratuita