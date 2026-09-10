Uruforest 2026 presentó el predio de exposiciones de cara a la segunda edición programada para octubre

Con la participación de referentes del sector forestal, empresas expositoras y actores estratégicos de la industria , este jueves 3 de setiembre se realizó la jornada previa de presentación y recorrido oficial en el predio de Uruforest 2026 , ubicado en Juan Lacaze, Colonia.

El predio de exposiciones de la Uruforest está sobre la ruta 54, en el km 5, en Juan Lacaze, Colonia. Además de espacios para los stands de las empresas y otros actores que confirmaron y están confirmando su asistencia, están previstos allí todos los servicios necesarios para expositores y público, como los de estacionamiento, gastronómicos e higiénicos. Hay, también, áreas para actividades demostrativas. Otro atractivo especial es que en esta segunda edición el Foro Forestal se hará también en ese predio.

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Uruforest anunció los detalles de la última jornada de presentación para expositores

El mencionado encuentro de presentación, se informó desde la organización a El Observador, sirvió para dar a conocer los detalles logísticos, el plano del predio y las proyecciones de esta segunda edición de la feria, consolidando un espacio de intercambio clave de cara al evento que se realizará del 21 al 24 de octubre.

Durante la actividad, definida como un éxito, los asistentes pudieron recorrer el predio, analizar la distribución de los espacios y visualizar el despliegue logístico que tendrá la muestra.

Se indicó, con eso como marco, que "las principales marcas ya aseguraron su lugar para exhibir lo último en tecnología, maquinaria y servicios, marcando el ritmo de una feria que promete superar todas las expectativas".

"Este tipo de encuentros nos permite afinar los detalles y trabajar junto a los expositores para asegurar una experiencia de alto nivel operativo y estratégico", señalaron desde la organización, destacando el entusiasmo y la gran concurrencia que ha despertado la convocatoria en esta etapa previa.

El dato

Se estima, dado que hay vínculos activándose, que este año participarán más de 120 expositores y se espera una asistencia superior a los 12.000 visitantes.

Pocos lugares disponibles

Integrantes de la organización de esta exposición expusieron, a modo de mensaje, que "el tiempo corre y quedan cada vez menos espacios para participar".

"Quedarse afuera de Uruforest 2026 significa perderse la vidriera de forestación y agro más importante del año, el lugar donde se harán los contactos clave y se dinamizarán los negocios de toda la región", se remarcó.