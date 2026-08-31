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Uruforest anunció los detalles de la última jornada de presentación para expositores

Este jueves 3 de setiembre se realizará, en el predio de exposiciones de la Uruforest 2026, una jornada para presentar detalles relevantes a los expositores

31 de agosto de 2026 5:00 hs
Uruforest: la segunda edición se hará este año, del 21 al 24 de octubre, con novedades importantes para expositores y público.

Uruforest: la segunda edición se hará este año, del 21 al 24 de octubre, con novedades importantes para expositores y público.

Con la fecha de inicio de la feria forestal, del agro y el ambiente a menos de dos meses, Uruforest 2026 realizará este jueves 3 de setiembre la última Jornada de Presentación para Expositores, dirigida a empresas y proveedores vinculados a los sectores forestal y agroindustrial.

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Jornada de Presentación para Expositores

El encuentro del próximo jueves, se anunció, se desarrollará a partir de la hora 9:30 en el predio ferial de Uruforest, ubicado sobre la ruta 54, en el km 5, en Juan Lacaze, Colonia.

La actividad incluirá una recorrida guiada por las instalaciones, información sobre las ubicaciones disponibles y los distintos formatos de participación y culminará con un almuerzo de confraternización entre los presentes, se indicó desde la organización.

La jornada, se explicó, busca despejar dudas entre las empresas que evalúan sumarse a la feria, que se realizará del 21 al 24 de octubre.

Los interesados en participar pueden confirmar asistencia al 098 372 673 o al correo [email protected].

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