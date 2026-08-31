Uruforest anunció los detalles de la última jornada de presentación para expositores

Con la fecha de inicio de la feria forestal, del agro y el ambiente a menos de dos meses, Uruforest 2026 realizará este jueves 3 de setiembre la última Jornada de Presentación para Expositores , dirigida a empresas y proveedores vinculados a los sectores forestal y agroindustrial.

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Uruforest 2026 permitirá vincular más a la forestación con otras producciones y elevar el nivel del debate , destacó a El Observador Ignacio Acuña, quien comparte la responsabilidad de dirección de la exposición con Juan Pedro Raffo.

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El encuentro del próximo jueves, se anunció, se desarrollará a partir de la hora 9:30 en el predio ferial de Uruforest, ubicado sobre la ruta 54, en el km 5, en Juan Lacaze, Colonia.

La actividad incluirá una recorrida guiada por las instalaciones, información sobre las ubicaciones disponibles y los distintos formatos de participación y culminará con un almuerzo de confraternización entre los presentes, se indicó desde la organización.

La jornada, se explicó, busca despejar dudas entre las empresas que evalúan sumarse a la feria, que se realizará del 21 al 24 de octubre.

Los interesados en participar pueden confirmar asistencia al 098 372 673 o al correo [email protected].