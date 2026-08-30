Caída en la siembra de arroz será menor si prospera la herramienta financiera en la que se trabaja

Al cierre de agosto, a pocas semanas del inicio de la siembra de arroz correspondiente a la campaña agrícola 2026/2027, se estima que habrá una caída en el área ocupada por el cultivo que superará un poco el 5% , al descender de 163.500 hectáreas a 155.000 hectáreas.

La información fue brindada a El Observador por Guillermo O'Brien, presidente de la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA), al cierre de esta semana.

A esa superficie de siembra se llegaría de la mano de la confirmación de la disponibilidad de una herramienta financiera que los productores necesitan y han gestionado, una especie de crédito puente explicó O'Brien, aludiendo a un crédito de hasta US$ 500 por hectárea, con un plazo de 10 años y de libre elección.

Las garantías para este crédito, complementó el productor, se conforman por parte del SIGA (Sistema Nacional de Garantías para Empresas) en un 60% y la industria arrocera en el 40% restante.

Además, detalló el presidente de la ACA, se crea un fondo de garantía solidaria con aporte de todas las bolsas de Uruguay, de unos 3/4 centavos por bolsa al año, de manera de construir un fondo que se pueda utilizar como garantía para gestionar créditos para el sector.

Todo esto, puntualizó, está terminándose de crear.

Con relación al mercado internacional del arroz, un escenario de alta relevancia para la toma de decisiones, muestra precios en suba, afirmándose los valores sobre todo por la importante disminución de siembra en Estados Unidos (-34%) y los efectos del fenómeno El Niño en las distintas zonas de producción arrocera del mundo.

Rendimientos altos y cuentas complicadas

Con base en un informe de Blasina y Asociados para El Observador, la zafra 2025/2026 cerró con uno de los rendimientos más altos, superando los 9.300 kilos por hectárea, con una producción de 1,5 millones de toneladas generada por unos 500 agricultores.

Con una estructura de costos elevada, en el eje de US$ 2.200 por hectárea, y precios hasta hace poco bajos por el grano que Uruguay exporta en casi la totalidad de lo que produce, las cuentas en estos sistemas productivos han estado complicadas.

Eso explica la necesidad de una asistencia financiera que permita encarar las próximas labores agrícolas en un sector muy relevante para productores, industriales y puestos de trabajo directos e indirectos generados en muchas comunidades en cada cuenca del país.