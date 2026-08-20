Secados temporales en chacras con arroz permiten reducir las emisiones de metano

El secado temporal en el cultivo de arroz –retiro del agua en la chacra– permite reducir las emisiones de metano de modo relevante y sin impactos negativos sobre el rendimiento , con base eso en un trabajo de investigación cuyos detalles fueron divulgados en uno de los artículos del ciclo de informes especiales del Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) .

El trabajo se tituló: “¿Es posible bajar las emisiones de metano sin perder rendimiento? – Una primera experiencia junto a los dos productores pioneros” .

Según se expuso, la principal preocupación del agricultor en este rubro al manejar el agua ha sido asegurar el rendimiento, por lo cual retirar el agua de una chacra en pleno ciclo del cultivo no era sencillo de concebir .

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Teniendo como contexto que a la necesidad de mantener altos niveles de productividad con calidad se le añadió, en estos últimos lustros el objetivo de promover –mediante la sustentabilidad– la diferenciación de los productos en mercados cada vez más exigentes , se activó una línea de trabajo con el involucramiento del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA), Fontagro y Global Methane Hub e instituciones nacionales como el INIA, la Asociación Cultivadores de Arroz (ACA) y la Gremial de Molinos Arroceros (GMA).

Esto permitió adquirir equipamientos, contemplar experiencias similares y financiar líneas de investigación con el objetivo de evaluar manejos alternativos del riego capaces de reducir las emisiones de metano sin afectar el rendimiento y, al mismo tiempo, generar información local que permita posicionar al arroz uruguayo frente a nuevas oportunidades de valorización, como los mercados de carbono, se mencionó en el trabajo señalado.

Allí, en un amplio conjunto de consideraciones, se expuso que los primeros resultados obtenidos en ensayos experimentales-parcelarios fueron muy promisorios.

El valor de los drenajes estratégicos y una duda a develar

Se comprobó que los drenajes estratégicos durante el ciclo del cultivo reducían las emisiones de metano, pero admitiendo que existía como interrogante clave si esos resultados podían repetirse en condiciones comerciales, donde las decisiones de manejo están condicionadas por la realidad productiva de cada establecimiento.

Entonces, durante la última zafra (2025-2026) se desarrolló una experiencia para evaluar el efecto de secados temporales sobre las emisiones de metano en arroz en condiciones comerciales.

En chacras de dos productores referentes, Hernán Zorrilla y Hugo Favero, se comparó el manejo tradicional de inundación continua con una estrategia que incluyó retiros temporales de agua en momentos específicos del ciclo del cultivo.

Las dos chacras evaluadas mostraron una tendencia consistente: los secados temporales permitieron reducir las emisiones de metano entre un 34% y un 36%, sin evidenciar impactos negativos sobre el rendimiento.

En el trabajo se puntualizó que queda trabajo por delante, dado que será necesario ampliar el número de experiencias, repetir las evaluaciones en nuevas zafras y profundizar el análisis de los resultados.

Uruguay es uno de los países productores de arroz que lideran en el mundo por los altos rendimientos y la calidad del grano que se industrializa y exporta, para lo cual inciden la calidad genética y el manejo de agricultores e industriales.

Clave: la mirada de los productores de arroz

En el proceso, ambos productores destacaron que la experiencia resultó especialmente enriquecedora.

En una actividad donde históricamente el agua fue sinónimo de seguridad productiva, dos productores decidieron probar algo distinto y los resultados obtenidos sugieren la importancia de tener flexibilidad en la manera de producir arroz, para poder capitalizar todos los beneficios posibles que varían según los mercados y los contextos históricos, se detalló en el artículo divulgado por el INIA.

A continuación, el trabajo completo que presenta los detalles del emprendimiento de investigación, elaborado por un equipo multidisciplinario con responsabilidades en el IICA, el INIA y la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República.