Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 20 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 20 de agosto una jornada marcada por la nubosidad, lluvias y tormentas en varias zonas de Uruguay, además de un aumento del viento que dejará rachas de hasta 60 km/h.
En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre 8 °C y 12 °C. La mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, mientras que para la tarde y noche existe baja probabilidad de precipitaciones.
El viento rotará del sureste al suroeste y aumentará su intensidad durante la segunda mitad del día, con rachas de hasta 60 km/h.
Este
El este del país tendrá una jornada más inestable. Inumet prevé precipitaciones y tormentas aisladas tanto durante la mañana como en la tarde y noche, acompañadas por neblinas y bancos de niebla.
Las temperaturas estarán entre 7 °C y 15 °C.
Durante la tarde y noche aumentará el viento, que rotará del este al suroeste con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de entre 50 y 60 km/h.
Oeste
Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C, la temperatura más alta prevista entre las regiones.
Durante la mañana estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas.
Las lluvias podrán continuar durante la tarde, aunque las condiciones irán mejorando hacia la noche. En las zonas costeras se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h.
Norte
El norte también tendrá una jornada inestable, con temperaturas de entre 9 °C y 14 °C.
Inumet prevé para la mañana cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.
Durante la tarde y noche continuarán las precipitaciones, mientras que el viento podrá alcanzar rachas de hasta 50 km/h.