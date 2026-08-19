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Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este jueves 20 de agosto

En Montevideo y el área metropolitana la temperatura se ubicará entre 8 °C y 12 °C, según el pronóstico de Inumet

19 de agosto de 2026 21:00 hs
El cielo estará nuboso y algo nuboso
El cielo estará nuboso y algo nuboso Leonardo Carreño

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronosticó para este jueves 20 de agosto una jornada marcada por la nubosidad, lluvias y tormentas en varias zonas de Uruguay, además de un aumento del viento que dejará rachas de hasta 60 km/h.

En Montevideo y el área metropolitana, la temperatura se ubicará entre 8 °C y 12 °C. La mañana estará nubosa a cubierta, con neblinas y bancos de niebla, mientras que para la tarde y noche existe baja probabilidad de precipitaciones.

El viento rotará del sureste al suroeste y aumentará su intensidad durante la segunda mitad del día, con rachas de hasta 60 km/h.

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Este

El este del país tendrá una jornada más inestable. Inumet prevé precipitaciones y tormentas aisladas tanto durante la mañana como en la tarde y noche, acompañadas por neblinas y bancos de niebla.

Las temperaturas estarán entre 7 °C y 15 °C.

Durante la tarde y noche aumentará el viento, que rotará del este al suroeste con velocidades de entre 20 y 40 km/h y rachas de entre 50 y 60 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 16 °C, la temperatura más alta prevista entre las regiones.

Durante la mañana estará nuboso a cubierto, con precipitaciones aisladas y neblinas.

Las lluvias podrán continuar durante la tarde, aunque las condiciones irán mejorando hacia la noche. En las zonas costeras se esperan rachas de viento de entre 40 y 50 km/h.

Norte

El norte también tendrá una jornada inestable, con temperaturas de entre 9 °C y 14 °C.

Inumet prevé para la mañana cielo cubierto, precipitaciones y tormentas aisladas, además de neblinas y bancos de niebla.

Durante la tarde y noche continuarán las precipitaciones, mientras que el viento podrá alcanzar rachas de hasta 50 km/h.

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