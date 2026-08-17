Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
10°C
lluvia moderada
Miércoles:
Mín 
Máx  12°

Siguenos en:

/ Nacional / PRONÓSTICO

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 18 de agosto

En Montevideo y el Área Metropolitana la temperatura se ubicará entre los 9 °C y los 12 °C, de acuerdo con el pronóstico de Inumet

17 de agosto de 2026 21:00 hs
20250331 Mal tiempo, rambla, olas, rio de la plata, temporal.
Foto: Inés Guimaraens

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) pronostica para este martes 18 de agosto una jornada con lluvias en buena parte del país, probables tormentas y rachas de viento de hasta 50 km/h.

El pronóstico se da en medio del aviso especial a la población que Inumet mantiene por un "frente cálido" que afecta al país y que puede generar "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes" hasta la tarde del miércoles 19.

En Montevideo y el Área Metropolitana, la temperatura se ubicará entre los 9 °C y los 12 °C, mientras que el norte tendrá la máxima más elevada, con 20 °C.

Más noticias

Inumet actualizó la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias: mirá las localidades afectadas

Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este lunes 17 de agosto

Montevideo y Área Metropolitana

Inumet prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 12 °C.

Durante la mañana estará cubierto, con precipitaciones aisladas. El viento soplará del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Para la tarde y la noche estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas y vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.

Este

En el este las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 14 °C.

La mañana estará cubierta, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas. Se esperan vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Las condiciones se mantendrán durante la tarde y la noche, con lluvias y probables tormentas y rachas que también podrán alcanzar los 50 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 12 °C.

Durante la mañana estará cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. El viento será del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

En la tarde y la noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y rachas de hasta 50 km/h.

Norte

En el norte se esperan temperaturas de entre 10 °C y 20 °C.

La mañana estará cubierta, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste de entre 20 y 40 km/h, pasando a variables de hasta 10 km/h. Inumet advierte además por rachas fuertes asociadas a tormentas.

Para la tarde y la noche se esperan precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. También podrán registrarse rachas fuertes asociadas a las tormentas.

El aviso especial de Inumet por lluvias y tormentas

El pronóstico para este martes se encuentra comprendido dentro del aviso especial emitido por Inumet por un frente cálido que comenzó a afectar al país en la madrugada del domingo 16 y se extenderá hasta la tarde del miércoles 19 de agosto.

El organismo anticipó "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes", con el norte, centro y este del territorio como las zonas de mayor afectación.

Según Inumet, en los períodos de precipitaciones más significativas los acumulados pueden ubicarse entre 70 y 100 milímetros, mientras que durante todo el episodio podrían superar los 250 milímetros.

En las zonas afectadas por tormentas también pueden registrarse rachas de viento fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

El aviso de Inumet coincide con las advertencias realizadas por la agencia meteorológica brasileña Metsul, que prevé un episodio de lluvias de excesivas a extremas sobre Uruguay, con acumulados de entre 100 y 300 milímetros en algunas zonas.

Según Metsul, los departamentos con mayor riesgo son Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Salto, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, Lavalleja y Florida.

Las más leídas

BPS confirmó el calendario de pagos de jubilaciones y pensiones para setiembre de 2026: aquí todas las fechas

El Loco Sebastián Abreu habló tras el interés de Nacional y se bajó de la candidatura a técnico: "Hay sueños que quiero cumplir, pero para todo hay momentos"

Inumet actualizó la alerta amarilla por tormentas puntualmente fuertes y lluvias: mirá las localidades afectadas

Metsul anticipa la llegada de uno de los fríos más intensos del año: cuándo será el peor momento y qué se espera en Uruguay

Temas

Inumet Uruguay Clima

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos