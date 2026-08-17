Clima en Uruguay hoy: lo que hay que saber según Inumet para este martes 18 de agosto

El Instituto Uruguayo de Meteorología ( Inumet ) pronostica para este martes 18 de agosto una jornada con lluvias en buena parte del país, probables tormentas y rachas de viento de hasta 50 km/h .

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El pronóstico se da en medio del aviso especial a la población que Inumet mantiene por un "frente cálido" que afecta al país y que puede generar "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes" hasta la tarde del miércoles 19.

En Montevideo y el Área Metropolitana , la temperatura se ubicará entre los 9 °C y los 12 °C , mientras que el norte tendrá la máxima más elevada, con 20 °C .

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Inumet prevé una mínima de 9 °C y una máxima de 12 °C .

Durante la mañana estará cubierto, con precipitaciones aisladas. El viento soplará del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Para la tarde y la noche estará nuboso y cubierto, con probables precipitaciones aisladas y vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h.

Este

En el este las temperaturas oscilarán entre los 8 °C y los 14 °C.

La mañana estará cubierta, con precipitaciones y probables tormentas, además de neblinas. Se esperan vientos del sureste de entre 20 y 40 km/h y rachas de hasta 50 km/h.

Las condiciones se mantendrán durante la tarde y la noche, con lluvias y probables tormentas y rachas que también podrán alcanzar los 50 km/h.

Oeste

Para el oeste, Inumet pronostica una mínima de 8 °C y una máxima de 12 °C.

Durante la mañana estará cubierto, con precipitaciones y probables tormentas. El viento será del sureste entre 20 y 40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

En la tarde y la noche estará nuboso y cubierto, con precipitaciones aisladas y rachas de hasta 50 km/h.

Norte

En el norte se esperan temperaturas de entre 10 °C y 20 °C.

La mañana estará cubierta, con neblinas y bancos de niebla. Los vientos serán del sureste de entre 20 y 40 km/h, pasando a variables de hasta 10 km/h. Inumet advierte además por rachas fuertes asociadas a tormentas.

Para la tarde y la noche se esperan precipitaciones y tormentas, además de neblinas y bancos de niebla. También podrán registrarse rachas fuertes asociadas a las tormentas.

El aviso especial de Inumet por lluvias y tormentas

El pronóstico para este martes se encuentra comprendido dentro del aviso especial emitido por Inumet por un frente cálido que comenzó a afectar al país en la madrugada del domingo 16 y se extenderá hasta la tarde del miércoles 19 de agosto.

El organismo anticipó "lluvias copiosas y tormentas muy fuertes", con el norte, centro y este del territorio como las zonas de mayor afectación.

Según Inumet, en los períodos de precipitaciones más significativas los acumulados pueden ubicarse entre 70 y 100 milímetros, mientras que durante todo el episodio podrían superar los 250 milímetros.

En las zonas afectadas por tormentas también pueden registrarse rachas de viento fuertes, caída de granizo e intensa actividad eléctrica.

El aviso de Inumet coincide con las advertencias realizadas por la agencia meteorológica brasileña Metsul, que prevé un episodio de lluvias de excesivas a extremas sobre Uruguay, con acumulados de entre 100 y 300 milímetros en algunas zonas.

Según Metsul, los departamentos con mayor riesgo son Artigas, Rivera, Cerro Largo, Treinta y Tres, Rocha, Salto, Paysandú, Durazno, Tacuarembó, Río Negro, Lavalleja y Florida.