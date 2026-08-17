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Jonathan Rodríguez jugó solo 56 minutos desde su regreso a Peñarol y Diego Aguirre confirmó que está desgarrado

El futbolista firmó su regreso a los mirasoles luego de más de un año sin jugar debido a una grave lesión

17 de agosto de 2026 20:30 hs
Jonathan Rodríguez en su primer partido tras su vuelta a Peñarol

Jonathan Rodríguez en su primer partido tras su vuelta a Peñarol

Foto: Dante Fernández/ FocoUy

Peñarol derrotó bien a Central Español en lo que fue su debut en el Torneo Clausura este domingo en el Estadio Campeón del Siglo, aunque ya jugando por la segunda fecha debido a la suspensión ocurrida del compromiso ante Montevideo City Torque por el apagón del Estadio Charrúa, En tanto, según se conoció este lunes, Jonathan Rodríguez sufrió un desgarro.

El delantero aurinegro jugó muy poco desde que volvió a firmar contrato con la institución de la que se había ido en 2014.

La lesión de Jonathan Rodríguez

Jonathan Rodríguez estuvo más de un año sin jugar tras una grave lesión y luego de haber rescindido su contrato con Portland Timbers de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Desde su arribo en su regreso al club, el delantero jugó solo 56 minutos en dos encuentros: 29' ante Cerro Largo el 1° de agosto y 27' en la final del Torneo Intermedio en la que Peñarol consiguió el bicampeonato.

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Este domingo estuvo entre los convocados aurinegros ante Central Español, pero no ingresó.

Según informó Diego Aguirre este lunes en El Espectador Deportes, Jonathan Rodríguez tiene "un desgarro en el sóleo y va a estar unos días entrenando por separado. Cuando lo contratamos sabíamos que no iba a ser para ahora, luego de que estuviera más de un año sin jugar, sino pensando en el futuro".

Por su parte, el DT afirmó que a Jesús Trindade -quien ya hace más de un mes que se lesionó-, le quedan al menos un par de semanas más porque su lesión fue en el tendón.

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