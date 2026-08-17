Luego de un mal Mundial 2026 con la selección uruguaya, Fernando Muslera logró un récord que ningún arquero anterior de Estudiantes había conseguido

Fernando Muslera continúa escribiendo páginas doradas en el fútbol argentino, más allá de que con la selección uruguaya no le fue para nada bien en el Mundial 2026 cometiendo graves errores, y se transformó en el gran protagonista del clásico platense. Tras el contundente triunfo de Estudiantes de La Plata por 4-0 frente a Gimnasia y Esgrima La Plata en el Torneo Clausura, el experimentado arquero uruguayo no solo aseguró los tres puntos para el pincha, sino que alcanzó un récord histórico inédito en el clásico de la ciudad.

Desde su llegada al arco de Estudiantes, Muslera ha convertido la valla albirroja en un verdadero cerrojo inexpugnable cada vez que enfrenta al Lobo.

Con este nuevo encuentro manteniendo la valla invicta, el golero charrúa acumuló una marca invicta imbatible en los clásicos de La Plata, superando el registro histórico de minutos consecutivos sin recibir goles frente al eterno rival.

Su solidez bajo los tres palos, la voz de mando para ordenar la última línea y su solvencia en los momentos de mayor presión han sido factores determinantes para consolidar esta racha histórica con Estudiantes de La Plata.

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Gimnasia y Esgrima La Plata no logró romper la resistencia del uruguayo en los enfrentamientos recientes, permitiendo a Fernando Muslera grabar su nombre junto a las grandes figuras de la institución.

El impacto del arquero va más allá de las estadísticas: se erigió como el líder defensivo que sostiene el ambicioso presente del equipo de Alexander "Cacique" Medina.

Con esta actuación para el recuerdo, Muslera revalida su jerarquía internacional y agranda su leyenda en el fútbol argentino, dejando una huella imborrable en el historial del clásico platense, ya que hasta ahora, nunca un golero de Estudiantes había mantenido durante cuatro clásicos su valla invicta ante Gimnasia.