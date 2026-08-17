Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / INGLATERRA

Elogios en Anfield: las palabras de Van Dijk, el arquero brasileño Alisson y el técnico Iraola tras el esperado debut de Ronald Araujo en Liverpool

El zaguero de la selección uruguaya jugó sus primeros 45 minutos y el domingo próximo debutarán de visita ante Newcastle United en una nueva temporada de la Premier League

17 de agosto de 2026 14:04 hs
Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

Ronald Araujo gana en las alturas en su debut en Liverpool de Inglaterra en un amistoso ante Como de Italia

Liverpool cerró su preparación de pretemporada con una victoria 2-0 sobre el Como de Italia este domingo en Anfield Road, un encuentro marcado por el ansiado estreno de sus nuevas incorporaciones defensivas. Entre ellas destacó la presencia del uruguayo Ronald Araujo, quien ingresó en la segunda parte para disputar sus primeros 45 minutos con la camiseta de los reds compartiendo la zona baja tras el relevo generado en el descanso.

El entrenador de Liverpool, Andoni Iraola, se mostró complacido con lo mostrado por el zaguero de la selección uruguaya y la solidez general del bloque defensivo, resaltando el valor de arrancar con el arco invicto.

"Sí, ambos estuvieron muy bien en su debut. Creo que Jeremy (Jacquet) jugó realmente bien y Ronald (Araujo) jugó muy bien cuando ingresó. Cuando tienes dos caras nuevas y es el primer partido para ambos... lo hicieron muy bien", dijo luego del triunfo.

Ruglio abrió el paraguas "por las dos finales" que jugará Peñarol ante Deportivo Maldonado y Nacional, que habrá que jugarlas "con el cuchillo entre los dientes"

El desvanecimiento de Jamal Musiala en un amistoso de Bayern Múnich que asustó a sus compañeros, ¿qué le pasó y cómo está?

Iraola enfatizó además la importancia anímica del resultado defensivo antes del inicio oficial de la temporada.

Así prosiguió: "Creo que necesitábamos esta sensación de terminar con la valla invicta y ganar el partido. La primera parte fue mejor que la segunda, pero al menos mantuvimos nuestra organización, nuestra compostura y encontramos la manera de terminar con el arco en cero, 2-0. Creo que necesitábamos esta sensación antes de empezar".

Van Dijk jugó por primera vez con Ronald Araujo y habló de él

Por su parte, el capitán y referente de la zaga, Virgil Van Dijk, valoró el entendimiento con los nuevos defensores pero recordó que la química en la línea de fondo requiere tiempo y trabajo continuo.

"Necesitamos tiempo para formar una conexión. Obviamente son perfiles diferentes los de Jeremy Jaquiet y Ronald Araujo, pero tienen muchísima calidad y nos van a ayudar. Lo importante es que nos entendamos en el campo, que nos hablemos y que sigamos construyendo esa solidez".

El propio Van Dijk subrayó que la comunicación con arqueros y zagueros -en un bloque donde estuvo resguardado por el brasileño Alisson en el arco- es clave para que incorporaciones de la jerarquía de Araujo se adapten de inmediato a la exigencia del club.

Ronald Araujo debutó con Liverpool en un amistoso en el que vencieron 2-0 a Como de Italia

Ronald Araujo debutó con Liverpool en un amistoso en el que vencieron 2-0 a Como de Italia

El golero de Brasil en el Mundial 2026, enfatizó: "Ambos jugaron muy, muy bien. Jeremy tuvo una gran primera mitad, muy bien con el balón, muy bien defendiendo también, controlando el espacio a sus espaldas y también delante de él. Una actuación excelente, excelente".

Y agregó: "Ronald también tuvo un partido muy bueno en la segunda parte… Es realmente positivo contar con un defensa central fuerte para ayudar al equipo, también en cuanto a profundidad de plantilla".

Con sensaciones positivas, la valla invicta intacta y el respaldo explícito de su entrenador, su compañero de zaga y su arquero, Ronald Araujo dio sus primeros pasos en Anfield dejando una grata impresión de cara al inicio de las competiciones oficiales que se darán el domingo 23 de agosto de visita ante Newcastle United por la primera fecha de la Premier League.

Las más leídas

El Loco Sebastián Abreu habló tras el interés de Nacional y se bajó de la candidatura a técnico: "Hay sueños que quiero cumplir, pero para todo hay momentos"

El importante anuncio que realizó Peñarol sobre Leonel Jaime y que ilusiona a todos los hinchas aurinegros

Peñarol 2-1 Central Español por el Torneo Clausura: con la magia de Leonel Jaime, el aurinegro volvió a ganar y tuvo un estreno triunfal

Los primeros minutos de Ronald Araujo en Liverpool bajo la mirada del The New York Times, Mundo Deportivo y medios ingleses

Temas

Liverpool Ronald Araujo Virgil Van Dijk Como Newcastle Premier League

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos