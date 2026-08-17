Elogios en Anfield: las palabras de Van Dijk, el arquero brasileño Alisson y el técnico Iraola tras el esperado debut de Ronald Araujo en Liverpool

Liverpool cerró su preparación de pretemporada con una victoria 2-0 sobre el Como de Italia este domingo en Anfield Road, un encuentro marcado por el ansiado estreno de sus nuevas incorporaciones defensivas. Entre ellas destacó la presencia del uruguayo Ronald Araujo , quien ingresó en la segunda parte para disputar sus primeros 45 minutos con la camiseta de los reds compartiendo la zona baja tras el relevo generado en el descanso.

El entrenador de Liverpool, Andoni Iraola , se mostró complacido con lo mostrado por el zaguero de la selección uruguaya y la solidez general del bloque defensivo, resaltando el valor de arrancar con el arco invicto.

"Sí, ambos estuvieron muy bien en su debut. Creo que Jeremy (Jacquet) jugó realmente bien y Ronald (Araujo) jugó muy bien cuando ingresó. Cuando tienes dos caras nuevas y es el primer partido para ambos... lo hicieron muy bien", dijo luego del triunfo.

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Iraola enfatizó además la importancia anímica del resultado defensivo antes del inicio oficial de la temporada.

Así prosiguió: "Creo que necesitábamos esta sensación de terminar con la valla invicta y ganar el partido. La primera parte fue mejor que la segunda, pero al menos mantuvimos nuestra organización, nuestra compostura y encontramos la manera de terminar con el arco en cero, 2-0. Creo que necesitábamos esta sensación antes de empezar".

Van Dijk jugó por primera vez con Ronald Araujo y habló de él

Por su parte, el capitán y referente de la zaga, Virgil Van Dijk, valoró el entendimiento con los nuevos defensores pero recordó que la química en la línea de fondo requiere tiempo y trabajo continuo.

"Necesitamos tiempo para formar una conexión. Obviamente son perfiles diferentes los de Jeremy Jaquiet y Ronald Araujo, pero tienen muchísima calidad y nos van a ayudar. Lo importante es que nos entendamos en el campo, que nos hablemos y que sigamos construyendo esa solidez".

El propio Van Dijk subrayó que la comunicación con arqueros y zagueros -en un bloque donde estuvo resguardado por el brasileño Alisson en el arco- es clave para que incorporaciones de la jerarquía de Araujo se adapten de inmediato a la exigencia del club.

Ronald Araujo debutó con Liverpool en un amistoso en el que vencieron 2-0 a Como de Italia

El golero de Brasil en el Mundial 2026, enfatizó: "Ambos jugaron muy, muy bien. Jeremy tuvo una gran primera mitad, muy bien con el balón, muy bien defendiendo también, controlando el espacio a sus espaldas y también delante de él. Una actuación excelente, excelente".

Y agregó: "Ronald también tuvo un partido muy bueno en la segunda parte… Es realmente positivo contar con un defensa central fuerte para ayudar al equipo, también en cuanto a profundidad de plantilla".

Con sensaciones positivas, la valla invicta intacta y el respaldo explícito de su entrenador, su compañero de zaga y su arquero, Ronald Araujo dio sus primeros pasos en Anfield dejando una grata impresión de cara al inicio de las competiciones oficiales que se darán el domingo 23 de agosto de visita ante Newcastle United por la primera fecha de la Premier League.