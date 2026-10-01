La sorpresa de Ronald Araujo por el cariño de un hincha de Liverpool que estuvo en la concentración uruguaya en Corea del Sur; mirá el video

Los hinchas de Liverpool alrededor del mundo están muy contentos con la llegada de Ronald Araujo al equipo y durante la concentración de la selección uruguaya en Corea del Sur un fan local de los reds lo demostró.

Así se pudo apreciar en un video en el que se ve al hincha esperando al defensor celeste en el hotel de Uruguay.

Cuando el jugador salió para ir a otro sector del complejo, el hincha se le acerca con un número 4 inflable y le canta “Oh, Ronald Araujo, oh Ronald Araujo” , lo que sorprendió y causó risas del riverense y los compañeros que lo acompañaban.

La sorpresa de Ronald Araujo por el cariño de un hincha de Liverpool en Corea del Sur

Además, le quiere regalar algo: “Es para vos”, le dice en inglés, a lo que el ex Barcelona le agradeció.

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Luego, Araujo se detuvo y le firmó una bufanda de Liverpool. “Muchas gracias”, le dijo el hincha en español.

En la cuenta de X Esto es Anfiel, con información de Liverpool, compartieron el video y señalaron: “Lo que @RonaldAraujo_4 no sabía es que fichar por el Liverpool y jugar con su camiseta es hacerlo de por vida y obtener el cariño de muchos aficionados en el mundo”.