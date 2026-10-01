Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La sorpresa de Ronald Araujo por el cariño de un hincha de Liverpool que estuvo en la concentración uruguaya en Corea del Sur; mirá el video

El zaguero de la selección uruguaya fue sorprendido por un hincha de Liverpool en Corea del Sur; mirá el video

1 de octubre de 2026 8:45 hs

La sorpresa de Ronald Araujo por el cariño de un hincha de Liverpool en Corea del Sur

Los hinchas de Liverpool alrededor del mundo están muy contentos con la llegada de Ronald Araujo al equipo y durante la concentración de la selección uruguaya en Corea del Sur un fan local de los reds lo demostró.

Así se pudo apreciar en un video en el que se ve al hincha esperando al defensor celeste en el hotel de Uruguay.

La sorpresa de Ronald Araujo por el cariño de un hincha de Liverpool en Corea del Sur

La sorpresa de Ronald Araujo por el cariño de un hincha de Liverpool en Corea del Sur

Cuando el jugador salió para ir a otro sector del complejo, el hincha se le acerca con un número 4 inflable y le canta “Oh, Ronald Araujo, oh Ronald Araujo”, lo que sorprendió y causó risas del riverense y los compañeros que lo acompañaban.

Además, le quiere regalar algo: “Es para vos”, le dice en inglés, a lo que el ex Barcelona le agradeció.

En España informan que si bien Ronald Araujo brilla en Liverpool, el club tiene dudas de pagar el traspaso a Barcelona

Alarma en Liverpool: la gira con Uruguay pone en duda a Ronald Araujo para el choque ante Manchester City por Premier League

Luego, Araujo se detuvo y le firmó una bufanda de Liverpool. “Muchas gracias”, le dijo el hincha en español.

En la cuenta de X Esto es Anfiel, con información de Liverpool, compartieron el video y señalaron: “Lo que @RonaldAraujo_4 no sabía es que fichar por el Liverpool y jugar con su camiseta es hacerlo de por vida y obtener el cariño de muchos aficionados en el mundo”.

Ronald Araujo en Liverpool

Ronald Araujo en Liverpool

Las más leídas

Federico Valverde, el pulmón de Real Madrid de José Mourinho, apura los plazos en su recuperación de la lesión y existe optimismo con un pronto regreso

Montevideo City Torque 1-1 Peñarol: el celeste fue superior y buscó ganar mientras que el aurinegro se aferró al empate

Las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras el empate de Montevideo City Torque y Peñarol

Los nuevos detalles en el anteproyecto del Máster Plan del Gran Parque Central: las 14 etapas de construcción, la tribuna 360 y las posibilidades de negocio para Nacional

Temas

Ronald Araujo Liverpool

Seguí leyendo

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos