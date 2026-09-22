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Video: manejando un Cadillac 1970 y como estrella de Hollywood: así llegó una figura de Liverpool, compañero de Ronald Araujo a entrenar con su selección

El futbolista causó furor en las redes de su país, pero también en los seguidores del equipo inglés

22 de septiembre de 2026 14:04 hs

El inicio de la ventana de compromisos internacionales de la fecha FIFA suele dejar imágenes llamativas en las concentraciones de los seleccionados de todo el mundo, pero pocas veces con el impacto y la elegancia que se vieron en las últimas horas en el predio de entrenamiento de Hungría. El mediocampista Dominik Szoboszlai, figura de Liverpool y habitual compañero en la estructura táctica del club con Ronald Araujo, entre otros, se transformó en el centro de todas las miradas tras su arribo al complejo del combinado magiar.

El futbolista de 25 años sorprendió tanto a los fanáticos presentes en el lugar como a los usuarios de las redes sociales al desplazarse al mando de un imponente Cadillac clásico del año 1970.

Dominik Szoboszlai llegando a la pr&aacute;ctica de la selecci&oacute;n de Hungr&iacute;a

Dominik Szoboszlai llegando a la práctica de la selección de Hungría

El vehículo de colección, impecablemente conservado y con un acabado característico de los modelos estadounidenses de esa época, captó de inmediato la atención de los fotógrafos y camarógrafos apostados en el ingreso del predio.

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Los anillos y un vestuario al estilo estrella de Hollywood de Dominik Szoboszlai

A la par de su elección sobre ruedas, Dominik Szoboszlai lució un vestuario confeccionado a medida que combinó detalles retro con tendencias de la moda urbana actual.

La llegada al entrenamiento de la selecci&oacute;n de Hungr&iacute;a de Dominik Szoboszlai en un Cadillac de 1970 y mostrando sus anillos

La llegada al entrenamiento de la selección de Hungría de Dominik Szoboszlai en un Cadillac de 1970 y mostrando sus anillos

La llegada del capitán húngaro no tardó en volverse viral en las plataformas digitales, donde simpatizantes de Liverpool y fanáticos de los automóviles antiguos celebraron la puesta en escena.

También mostró un par de fotografías luciendo anillos muy costosos.

Los anillos que mostr&oacute; Dominik Szoboszlai al llegar a la concentraci&oacute;n de Hungr&iacute;a

Los anillos que mostró Dominik Szoboszlai al llegar a la concentración de Hungría

De esta manera, la estrella del conjunto de Anfield no solo se enfoca en liderar a su selección en los cruces continentales correspondientes a la fecha FIFA, sino que también dejó en claro su afición por la cultura de los autos de época, marcando tendencia antes de calzarse los botines y saltar al campo de juego.

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