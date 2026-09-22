El cambio clave al doblar que propone Unasev y las multas en juego por preferencias: ¿quién pagaría la infracción?

La Unidad Nacional de Seguridad Vial ( Unasev ) impulsa un proyecto de ley para modificar las reglas de preferencia de paso cuando un conductor realiza un giro . La iniciativa, que se encuentra a estudio de la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes, busca corregir una contradicción entre la normativa vigente y la conducta real de los automovilistas en la calle. En caso de aprobarse, este cambio redefinirá las responsabilidades en los siniestros y determinará quién debe afrontar las multas de tránsito.

En la actualidad, la Ley 18.191 establece que todo conductor que gira pierde la preferencia de paso, incluso si circula por una calle preferencial frente a un vehículo que proviene de una vía secundaria. Según el presidente de Unasev, Marcelo Metediera, en la práctica casi nadie cumple con esta norma, lo que genera situaciones de peligro y colisiones por alcance cuando un auto frena de golpe para ceder el paso en plena avenida.

El cambio normativo impactará directamente en la aplicación de las multas unificadas del Sucive. Al redefinirse las prioridades de paso, las infracciones por no respetar la preferencia se reordenarán de la siguiente manera:

Multa por no dar preferencia en giro (actual): Hoy en día, si un conductor dobla desde una preferencial sin dar paso, comete una infracción de 4 Unidades Reajustables (UR), lo que equivale a unos $7.763 (con la UR cotizada en $1.940,77 para setiembre de 2026). Con el cambio, esta sanción ya no se aplicará en esquinas con cartel de Pare o Ceda el Paso.

Hoy en día, si un conductor dobla desde una preferencial sin dar paso, comete una infracción de 4 Unidades Reajustables (UR), lo que equivale a unos (con la UR cotizada en $1.940,77 para setiembre de 2026). Con el cambio, esta sanción ya no se aplicará en esquinas con cartel de Pare o Ceda el Paso. Multa por no respetar cartel de Pare o Ceda el Paso: Si el proyecto se aprueba, el conductor de la calle transversal que no ceda el paso al vehículo que dobla desde la preferencial cometerá una infracción grave. No respetar estas señales conlleva una multa de 6 UR, equivalente a unos $11.644.

Qué dicen los legisladores y la academia sobre el proyecto

La propuesta de Unasev cuenta con el respaldo de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República (Udelar). El Instituto de Derecho Civil II y III analizó la iniciativa y emitió un informe favorable, al entender que la reforma otorga mayor seguridad jurídica y se adapta a la realidad del tránsito nacional.

Sin embargo, en el ámbito parlamentario existen discrepancias. El diputado colorado Mauricio Viera se manifestó en contra del proyecto, argumentando que la modificación podría generar ambigüedad y quebrar una conducta que los conductores uruguayos ya tienen incorporada de forma casi innata al momento de cambiar de sentido en la calle. El debate continuará en las próximas semanas con la comparecencia de delegaciones del Congreso de Intendentes.