Revelan la causa de la muerte de la actriz Hayden Panettiere, estrella de "Heroes" y "Nashville"

La joven estrella Hayden Panettiere murió a causa de los efectos tóxicos de una combinación de fentanilo, Xanax y otras drogas presentes en su organismo, según la autopsia de la oficina forense del condado de Greenville en Carolina del Sur.

La oficina informó este martes que la muerte de Panettiere fue un accidente y que no se encontraron señales de traumatismo que pudieran haber contribuido a su fallecimiento.

Además encontró metocarbamol, un relajante muscular que requiere receta médica, y quetiapina, un medicamento antipsicótico que se utiliza para tratar ciertas afecciones de salud mental.

Revelaron cuál fue la sustancia adulterada que mató a la actriz Hayden Panettiere

Panettiere murió el 16 de agosto a los 36 años después de que la encontraran inconsciente en una residencia de Carolina del Sur.

La estrella de series de televisión estadounidenses como Heroes y Nashville había hablado abiertamente sobre su lucha contra el abuso de sustancias.

Una nueva víctima de los opioides

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El fentanilo es un opioide sintético que le ha causado la muerte a cientos de miles de estadounidenses tan solo en los últimos cinco años.

La oficina forense indicó que los servicios de emergencia "iniciaron medidas avanzadas de soporte vital cardíaco; sin embargo, los esfuerzos de reanimación no tuvieron éxito".

Según los informes, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) se unió a la investigación del departamento de policía local sobre la muerte de la joven estrella.

El exnovio de Panettiere Brian Hickerson, quien ha admitido haberla maltratado, y su hermano Zack estaban con Panettiere cuando llegaron los servicios de emergencia, según un informe policial del día en que falleció.

Pocos meses antes de su muerte, Panettiere publicó unas memorias en las que hablaba extensamente sobre sus problemas de adicción y depresión posparto.

Getty Images El exnovio de Panettiere Brian Hickerson estaba con ella cuando llegaron los servicios de emergencia.

Panettiere contó que tuvo su primer contacto con las drogas alrededor de los 16 años durante una aparición en la alfombra roja de la serie Heroes, cuando un miembro de su equipo profesional le dio algo llamado "pastilla de la felicidad" para aumentar su energía.

"No tenía ni idea de que esto no era apropiado, ni de las consecuencias que iba a tener para mi adicción", declaró a la revista People. "Con el paso del tiempo, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo casi indispensable para mí".

El hermano de Panettiere, Jansen, falleció a los 28 años a causa de una afección cardíaca.

Panettiere reveló en su libro que su hermano también tuvo problemas con las drogas y consumió heroína y cocaína antes de su muerte.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

FUENTE: BBC