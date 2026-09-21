"La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva": cámaras empresariales reclamaron por conflicto en el puerto

Casi treinta cámaras empresariales emitieron una declaración en la que reclamaron al gobierno por una "respuesta urgente y definitiva" que ponga fin al conflicto en el puerto de Montevideo , en el marco del paro por 24 horas decretado por el sindicato portuario .

En el escrito, las cámaras advirtieron por la " gravedad, urgencia e implicancias " de la " actual crisis de producción y comercio exterior " que se desató con las "interrupciones" que ha tenido la actividad portuaria por el conflicto que mantiene la empresa Katoen Natie, accionista mayoritaria de la Terminal Cuenca del Plata (TCP) con el sindicato de trabajadores.

La situación llevó al gobierno a establecer un régimen de servicios mínimos para garantizar la operativa en TCP en casos de medidas sindicales, algo que rechazó el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (SUPRA) que, en respuesta, fijó un paro de 24 horas para este lunes en todo el puerto de Montevideo y en las demás terminales marítimas del país.

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Según las 28 cámaras empresariales que firmaron el comunicado de este lunes, en lo que va del año hubo 44 días "con interrupciones" en la actividad portuaria, una cifra que supera a la totalizada en todo 2025 (que tuvo 35 días con afectación). Esto, agregaron en el comunicado, afecta al "70% de los movimientos de contenedores".

"Consideramos necesario insistir en la real dimensión de las consecuencias que tiene este escenario para el país y la sociedad en su conjunto: lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos", alegaron las cámaras.

Y reportaron casos de "faltantes de insumos para la producción y artículos para el consumo, envíos a seguro de paro, aumento de costos e incidencia en los precios" a raíz de esta situación.

"La incertidumbre permanente, al tener cerrada intermitentemente nuestra principal conexión al mundo termina desgastando la confianza de nuestros clientes, deteriorando la imagen del país y conspirando contra las propias políticas de competitividad e intenciones de crecimiento de la economía que el gobierno busca promover", agregaron.

También cuestionaron que hoy las empresas están concentradas en "sortear las barreras" generadas por el conflicto y lamentaron que "la falta de certezas" daña la "conectividad" del país y lo aleja del objetivo de desarrollarse como "hub logístico".

"Es indispensable alcanzar un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable. Preservarlo es una responsabilidad colectiva porque está en juego el interés del país. La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva", concluyeron.