Semifinales de Copa Sudamericana, Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro: días, horarios y cuándo define de local en Montevideo

Montevideo City Torque está entre los cuatro mejores equipos de la Copa Sudamericana y a tres partidos de conquistar al título del segundo torneo de Conmebol. Para ello debe comenzar a recorrer el camino de las semifinales, que fueron fijadas para los días miércoles 14 y 21 de octubre a la hora 19. Enfrentará a Atlético Mineiro .

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Torque jugará primero de visitante en Belo Horizonte y la revancha, en el partido definitorio, se disputará en el Estadio Centenario.

En esta edición de la Copa Sudamericana, el equipo que dirige Marcelo Méndez ya recaudó US$ 3.725.000 en premios y podrá incrementarlo en US$ 2.500.000 por clasificar a la final y recibir US$ 10.000.000 si es campeón .

Los celestes cobraron US$ 225.000 por primera fase, US$ 900.000 por fase de grupos más un bono de US$ 500.000 por cuatro partidos ganados en esa fase, US$ 600.000 de octavos de final, US$ 700.000 de cuartos de final y US$ 800.000 por acceder a semifinales.

El impactante invicto de Montevideo City Torque jugando como local que mantiene desde 2021 en Copa Libertadores y Copa Sudamericana

Así quedaron las tablas de posiciones del Clausura, Anual y descenso, luego del gran triunfo de Nacional: Peñarol lidera el año y Torque el Clausura

El club que es gestionado como sociedad anónima deportiva por Grupo City está en competencia por los títulos en los tres torneos que disputa:

Copa Sudamericana: disputa las semifinales con Atlético Mineiro

Liga Uruguaya 2026: es líder del Clausura y cuarto en la Tabla Anual (con posibilidades de quedar primero porque tiene dos partidos pendientes)

Copa Uruguay 2026: clasificó a octavos de final

En este escenario, el cierre de la temporada para el equipo que dirige Méndez tiene grandes desafíos deportivos, como nunca le había ocurrido al club.

Los detalles de las semifinales Montevideo City Torque vs Atlético Mineiro: