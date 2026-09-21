La historia de Francisco Calvo, destaque de Nacional: de estudiar criminología al pedido para entrenar en la sub 20 de Costa Rica que lo llevó a marcar a Messi en la Copa América 2011

Francisco Calvo , el zaguero que es figura de Nacional en el actual Torneo Clausura con su gol de taco a Peñarol en el Campeón del Siglo y el que anotó este domingo a Defensor Sporting en la remontada 3-2 en el Gran Parque Central , tiene una curiosa historia de sus comienzos cuando era un juvenil y llegó a la selección de Costa Rica , en la que actualmente está convocado.

El defensa fue noticia por estos lares en 2011, cuando llegó a la Copa América de Argentina con el combinado tico que, invitado, estaba en el mismo grupo de la selección local que encabezaba Lionel Messi y que luego sería eliminada por Uruguay en semifinales.

Calvo era el encargado de marcar a Messi, por lo que medios del vecino país contaron su curiosa historia en la previa del crucial tercer partido de la fase de grupos.

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El zaguero, que en aquella Copa América cumplió sus 20 años, jugaba por entonces para la Universidad de Houston en Estados Unidos, donde estudiaba criminología , que es definida como la ciencia social interdisciplinaria que estudia el delito, el delincuente, la víctima y el control social de la criminalidad con el fin de prevenir y reducir las conductas antisociales.

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Figura en Nacional, Francisco Calvo fue convocado por Costa Rica y se perderá los próximos partidos por el Torneo Clausura, aunque los tricolores esperan que vuelva antes

“Calvo juega en Estados Unidos, pero no en la MLS”, destacaron en la web de La Voz de Argentina.

Francisco Calvo celebra su gol en el clásico ante Peñarol Foto: Dante Fernández/ FocoUy

El futbolista había hecho inferiores en Saprissa y fue observado por universidades de Estados Unidos que le ofrecieron becas deportivas para defender sus equipos y estudiar.

De esa forma, en 2010 llegó a San Jacinto College de Houston, para continuar sus estudios y jugar al fútbol.

La llegada a la selección

La Voz calificó en aquel momento a Calvo como “un pibe (semi amateur) que está en su selección de casualidad”.

Es que su llegada al combinado tico también es muy curiosa.

Cuentan que en unas vacaciones durante sus estudios regresó a Costa Rica y pidió para entrenar con la selección sub 20 con el fin de no perder ritmo.

En esas prácticas fue visto por el argentino Ricardo La Volpe, quien dirigía a la selección mayor, quien al ver sus condiciones lo tuvo en cuenta para su equipo.

El zaguero que hoy lleva tres goles en Nacional, primero jugó un amistoso sub 23 con su selección ante Nigeria en el que marcó su primer tanto.

Luego de quedar afuera de la lista de la Copa de Oro 2011, La Volpe lo citó para la Copa América y fue en ese torneo donde debutó oficialmente con la selección de Costa Rica en el partido ante Colombia que perdieron por 1-0.

En el segundo juego le ganaron 2-0 a Bolivia, por lo que el último partido ante Argentina, que en el debut había empatado 1-1 ante los del altiplano, era “una final” para la albiceleste que dirigía Sergio “Checho” Batista, quien catalogó de esa forma el encuentro.

Calvo vs Messi

“Esto es como un cuento de hadas, si me lo hubiesen dicho hace un año no me lo creo", dijo Calvo, aún con 19 años, al portal Terra, luego de un entrenamiento en Jujuy en la Copa América 2011.

También informaron en aquel momento que La Volpe no lo tenía en los planes para el torneo, pero la lesión de Cristian Gamboa hizo que fuera citado.

“Aparte de su participación con el San Jacinto College, de Estados Unidos, la única experiencia previa en el fútbol "profesional" la tuvo en las ligas menores del Deportivo Saprissa, antes de abandonar para estudiar en Estados Unidos. Allí, estudia Crimonología, con una beca y hasta, dicen, se trajo los apuntes para pegarles una leída entre entrenamiento y entrenamiento”, destacó La Voz.

Argentina no tuvo piedad ante Costa Rica y ganó 3-0 en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con dos goles de Sergio Agüero y uno de Ángel Di María. Messi no marcó.

Tras esa Copa América y de debutar con la selección, Calvo jugó el Mundial sub 20 y después fue fichado por Herediano, club en el que tuvo su estreno como futbolista profesional, luego de hacerlo con su país, comenzando una carrera que lo llevó a Dinamarca, Turquía, Estados Unidos, México y Arabia Saudita, además de los mundiales Rusia 2018 y Qatar 2022, hasta llegar este año a Uruguay, donde es figura y se ganó el cariño de los hinchas de Nacional.