El dato revelador de la Premier League que hace a Ronald Araujo indiscutible en la zaga de Liverpool, según la prensa inglesa

El impacto de Ronald Araujo en la defensa de Liverpool quedó reflejado en una estadística sorprendente que resume la mayor solidez de los reds.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Como Andoni Iraola se apresurará a señalar en repetidas ocasiones durante los próximos años, su equipo funciona como una unidad defensiva y el trabajo no recae únicamente en individualidades.

Para Iraola contar con defensas en gran estado de forma es una ayuda inestimable.

La selección uruguaya de Diego Forlán enfrenta su primer gran obstáculo en Japón: el tifón Dujuan complica con los vuelos cancelados de varios futbolistas

Murió Milton "Tornillo" Viera, quien defendió a Nacional, Peñarol, Boca Juniors y a la selección uruguaya en el Mundial de Inglaterra 1966

Cuando llegó cedido procedente de Barcelona, Araujo era visto como un jugador polivalente; sin embargo, tras cinco titularidades consecutivas, se convirtió en una de las primeras piezas en la alineación.

De hecho, Liverpool aún no recibió ningún gol en la Premier League con Araujo sobre el terreno de juego.

El gran momento de Ronald Araujo en Liverpool

Tras salir al campo desde el banco en los dos primeros partidos de la temporada, Ronald Araujo, de 27 años, fue titular en los tres encuentros siguientes de Premier League, acumulando hasta la fecha un total de 285 minutos en la competición.

Los partidos sin recibir goles ante Ipswich Town, Fulham y Bournemouth supusieron que Liverpool mantuviera su arco en cero en tres jornadas consecutivas por primera vez desde setiembre de 2024.

Por supuesto, Araujo no fue el único responsable, pero al tratarse de un central nato jugando como lateral derecho, aportó una solidez extra junto a Jeremy Jacquet y Virgil van Dijk.

Ronald Araujo volvió a ser fundamental en Liverpool ante Bournemouth por la Premier League

En esos dos primeros partidos de la campaña, cuando Jeremie Frimpong ocupaba el lateral derecho, Liverpool registraba una media de goles esperados en contra (xGA) de 1,94.

Desde que Araujo empezó a jugar en esa posición, el xGA de Liverpool descendió drásticamente hasta los 0,75 goles esperados en contra por cada 90 minutos, la cifra más baja de la categoría.

Aunque se trata de una muestra estadística relativamente pequeña, resulta evidente que la presencia de Araujo está mejorando el rendimiento defensivo del equipo de Iraola.

Contra Bournemouth, el uruguayo -que mide 1,90- ganó seis de sus siete duelos aéreos y tres de sus cuatro duelos terrestres.

Aunque Araujo no destaca especialmente por su faceta ofensiva, se esfuerza al máximo por apoyar a sus compañeros delanteros. En Dean Court este domingo ante Bournemouth, solo Alexis Mac Allister y Cody Gakpo recorrieron más distancia que él (9,9 km) en Liverpool.

Iraola está impresionado con la evolución de la defensa y con el futbolista de la selección uruguaya, sobre todo teniendo en cuenta que dos de los integrantes habituales de la línea de cuatro son nuevas incorporaciones al plantel.

El técnico comentó: "Creo que cuanto más tiempo juegan juntos -especialmente los defensas-, más sólida se vuelve la unidad en la línea defensiva".

"Creo que Jeremy (Jacquet) y Virgil, con la ayuda ahora de Ronald (Araujo) y Milos (Kerkez), están logrando compenetrarse bien", agergó.

Si Liverpool no logra ganar desplegando un fútbol ofensivo brillante, la clave para sumar puntos residirá en mantener la solidez de esta línea defensiva.