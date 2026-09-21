Después de un mes y medio de inactividad en Peñarol, Diego Aguirre tendrá a Nahuel Herrera ante Danubio el jueves por Copa AUF Uruguay

Nahuel Herrera tiene todo pronto para volver a jugar en Peñarol luego de un mes y medio de ausencia debido a una fisura en el quinto metatarsiano de uno de sus pies por el que tuvo que ser intervenido, y finalmente podrá estar en la cancha este jueves frente a Danubio por la Copa AUF Uruguay.

Su último partido lo disputó el pasado 5 de agosto cuando Peñarol vapuleó 5-1 a Wanderers en la final del Torneo Intermedio, y desde allí, solamente pudo sumarse a alguna práctica en los últimos días.

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Por un lado, Diego Aguirre habló en una entrevista con Referí de muchos temas.

Entre ellos, abordó la gran cantidad de lesiones que tuvo Peñarol a lo largo de una temporada que parece interminable.

Acerca de la lesión de Nahuel Herrera, Aguirre dijo el 7 de setiembre a Referí: "Nahuel está volviendo. No ligó nada en el año: pasó de la operación del hombro a volver y que un compañero lo pisara sin querer en una práctica para que se lesionara el pie. Ya está entrenando, y no va a estar para este partido ante Albion, pero sí para el otro (ante Cerro en el Estadio Tróccoli). Es un refuerzo impresionante".

El jueves vuelve Nahuel Herrera ante Danubio por Copa AUF Uruguay

Referí informó a su vez que según explicó una fuente el 11 de este mes, si bien ya entrenaba, la sanidad de Peñarol esperaba que pudiera volver a jugar a finales de setiembre, por lo que resultaba prácticamente imposible que jugara ante Cerro como había previsto Diego Aguirre.

Finalmente, tampoco pudo estar contra los de la Villa en el triunfo del pasado sábado por 2-1 como visitantes en el Estadio Luis Tróccoli.

Ahora sí Nahuel Herrera tendrá la oportunidad de retornar a las canchas en un año muy difícil en el que fue operado del hombro y luego de su pie.

El jueves por la tarde ante Danubio, en el último partido del grupo de la Copa AUF Uruguay, en Jardines del Hipódromo y nuevamente a puertas cerradas, el zaguero retornará al equipo de Diego Aguirre.