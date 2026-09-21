Diego Forlán suma a Emiliano Martínez a la selección uruguaya, en la gira por Asia, ante la baja por lesión de Federico Valverde

El entrenador de la selección uruguaya, Diego Forlán , convocó de último momento a Emiliano Martínez , de Palmeiras, para que se integre al plantel que este lunes inició en Japón la fecha FIFA de setiembre y octubre, en reemplazo de Federico Valverde , a quien este domingo lesionaron en el enfrentamiento de Real Madrid frente a Atlético de Madrid.

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Emiliano Martínez fue uno de los 20 jugadores que integraron la lista de reservados por Forlán que habían quedado fuera de la nómina de 26 que eligió el DT para la gira por Asia, y que se mantienen a disposición del entrenador en situaciones como la que ocurrió este domingo, tras la baja de Valverde.

El futbolista que juega en Brasil estará llegando el miércoles y se sumará a todo el grupo.

La selección debuta el jueves a la hora 7.05 de Uruguay frente a Japón en el primero de los tres partidos previstos. Luego enfrentará a Corea del Sur y a India.

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Emiliano Martínez: el 18° mundialista 2026 que integra el plantel de Forlán

El volante formado en Nacional, de 27 años, regresa a la selección después de participar en el Mundial 2026.

Será el 18° de los mundialistas en este plantel de 26 de Forlán debido a que Valverde le deja su lugar.

Emiliano estuvo en el plantel de Marcelo Bielsa pero no jugó en el Mundial.

Su último partido con la selección fue en los amistosos de marzo, y con su retorno en esta ventana FIFA tendrá cero falta este año con la selección debido a que estuvo en la fecha FIFA de marzo, en la preparación para el Mundial, en el Mundial y regresa en esta primera actividad del combinado ahora bajo la gestión de Forlán.

El futbolista, de irregular actuación en esta temporada, perdió la titularidad en las dos últimas semanas y no sumó minutos en los partidos frente a Sao Paulo y Gremio, por el Brasileirao, y tampoco jugó en los dos partidos de cuartos de final de la Copa Libertadores frente a Liga de Quito.

La lesión de Federico Valverde

Valverde recibió una entrada del surcoreano Lee Kang-in en la primera parte aunque se mantuvo en el campo todo el encuentro, que su equipo perdió 2-1 frente a Atlético de Madrid.

Luego el partido, Real Madrid dio a conocer un parte médico sobre el estado de Valverde: “Tras las pruebas realizadas hoy a nuestro jugador Fede Valverde por los Servicios Médicos del Real Madrid se le ha diagnosticado un traumatismo severo en el tobillo izquierdo, sufrido en el encuentro de esta tarde”.

La patada que sufrió Federico Valverde

El plantel que tendrá Diego Forlán en la gira por Asia

Sin Valverde y con Martínez, este es el plantel de 26 futbolista del que dispondrán Forlán durante la gira por Asia:

Goleros

Santiago Mele (Independiente)

Cristopher Fiermarín (Bucaramanga)

Thiago Cardozo (Belgrano)

Defensas

Guillermo Varela (Flamengo)

Nahitan Nández (Al-Qadisiyah)

Santiago Mouriño (Villarreal)

Ronald Araujo (Liverpool)

José María Giménez (Deportivo La Coruña)

Juan Rodríguez (Cagliari)

Sebastián Cáceres (Celta)

Mathías Olivera (Napoli)

Joaquín Piquerez (Palmeiras)

Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake)

Mediocampistas

Lucas Torreira (Galatasaray)

Rodrigo Bentancur (Tottenham)

Facundo Bernal (Betis)

Emiliano Martínez (Palmeiras)

Facundo Pellistri (Panathinaikos)

Maximiliano Araujo (Sporting CP)

Brian Rodríguez (América)

Rodrigo Zalazar (Sporting CP)

Giorgian De Arrascaeta (Flamengo)

Delanteros

Martín Satriano (Getafe)

Rodrigo Aguirre (Tigres)

Federico Viñas (Toluca)

Darwin Núñez (Diriyah Club)

La agenda de Uruguay en la gira por Asia

Uruguay enfrentará a Japón este jueves 24 de setiembre a la hora 7.05 de Uruguay en el estadio de Miyagi, en la localidad de Rifu.

Durante su estadía permanecerá en Sandai, a 12 kilómetros del estadio en el que jugará su primer partido.

El lunes 28 de setiembre, a la hora 8, se medirá con Corea del Sur en Seúl.

El martes 6 de octubre, a la hora 11 de Uruguay, lo hará ante India en Calcuta.

La selección tendrá como base las ciudades en las que juega. Desde el próximo lunes y hasta el viernes 25 permanecerán en Sandai (Japón).

Entre los días 25 y 30 estarán en Seúl , y desde el 30 hasta el final de la gira, el miércoles 7 de octubre en Calcuta.

La AUF recaudará US$ 3.000.000 por estos tres partidos amistosos.

Los partidos de la selección se podrán ver a través de AUFTV.

Tras estos encuentros, Forlán volver a tener actividad con la selección en la fecha FIFA de noviembre.