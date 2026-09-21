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Dos delincuentes coparon a la casa de un hombre de 71 años: fueron detenidos con dos pistolas requeridas

La Policía detuvo a un hombre de 34 años y a un adolescente de 16; las armas estaban requeridas por una rapiña a un policía en 2020 y por el hurto de un vehículo de otro funcionario en 2022

21 de septiembre de 2026 12:53 hs
Policía realiza operativo, detiene a dos personas e incauta dos pistolas por denuncia de usurpación
Foto: Jefatura de Montevideo

La Jefatura de Policía de Montevideo realizó durante la madrugada de este lunes un allanamiento en una vivienda ubicada en la zona de Pasaje Peatonal Vehicular y Leandro Gómez, en el barrio Plácido Ellauri, donde fueron detenidos un hombre de 34 años y un adolescente de 16.

Según informó la Jefatura, el procedimiento se originó a partir de la denuncia de un hombre de 71 años, quien manifestó que dos hombres habían ingresado a su vivienda y lo habían obligado a retirarse mediante amenazas con armas de fuego. Los investigadores llegaron hasta el inmueble y localizaron allí a los dos sospechosos. En la vivienda también se encontraban el nieto del denunciante y su pareja.

Durante el allanamiento, los efectivos incautaron dos pistolas que estaban requeridas. Una de ellas fue encontrada en un dormitorio y la otra dentro de un armario de la cocina. De acuerdo con la Jefatura, ambas armas tenían cargadores extendidos. Una de las pistolas, además, había sido modificada para disparar en forma automática y contaba con un accesorio láser.

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Las dos armas estaban requeridas por hechos ocurridos anteriormente: una había sido denunciada como utilizada en una rapiña contra un funcionario policial en 2020 y la otra estaba vinculada al hurto del interior de un vehículo perteneciente a otro funcionario policial, ocurrido en 2022. Además de las pistolas, la Policía incautó 57 cartuchos calibre 9 mm, un cuchillo, dos teléfonos celulares y un automóvil. Un equipo de la Guardia Republicana brindó seguridad durante el procedimiento.

El hombre de 34 años detenido cuenta con cuatro antecedentes penales, según informó la Jefatura. El último corresponde a un homicidio ocurrido en 2019. La Fiscalía de Adolescentes de 2.º Turno y la Fiscalía de Flagrancia de 9.º Turno dispusieron las actuaciones correspondientes y la conducción de los detenidos ante sus respectivas sedes este lunes sobre el mediodía.

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