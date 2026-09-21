Rodeo de bovinos al borde de los 12 millones en un Uruguay con más vacas y menos ovejas

La Declaración Jurada Anual de Existencias Ganaderas (analizada en forma provisoria dado que los datos definitivos estarán prontos más adelante) de 2025/2026 reveló que el stock de bovinos creció 3,5%; el de ovinos se ajustó 3,9% (sigue en el nivel mínimo en 40 años); el lechero cayó 0,4%; y el de equinos bajó 0,7% .

El estudio, elaborado por los profesionales del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), considera información de la Declaración Jurada Anual de Dicose, con datos existencias de ganado, tenencia y uso de suelo, obligatoria para todos los números de Dicose activos en el Sistema Nacional de Información Ganadera (SNIG) al 30 de junio, de cada año.

En Uruguay hay menos tenedores de campo de un año a otro: 49.713 ahora contra 50.678 del relevamiento anterior, con amplia mayoría de propiedad en manos de personas físicas (26.529) , seguidos por 11.078 en condominio de origen sucesorio y 3.563 sociedades de hecho, por señalar los principales modos.

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De esos casi 50 mil tenedores con campo, el rubro mayoritario percibido es ganadería con 36.859, con 6.846 casos de tenencia de campo sin ganado, 2.469 con uso en lechería, 1.604 con agricultura y 1.068 con forestación , por citar también los ítems principales.

En ese caso hubo crecimientos en agricultura y forestación y caídas en el dato global, en tenencia de campo sin ganado y en lechería.

En un conjunto de 15.479.866 hectáreas destacan, por volumen, 7.483.668 has en propiedad de la empresa; 4.321.697 has en arrendamiento; y 2.843.468 has ocupadas “a cualquier otro título”, con otras formas de tenencia de menor impacto.

A la vez, en un conjunto de hectáreas similar, 15.463.808, existen 11.162.372 has de campo natural y rastrojos; 1.104.469 has de praderas artificiales permanentes; 912.215 has forestadas con montes artificiales; 718.012 has de tierras de labranza; 717.271 has de campo mejorado; y 705.406 has de cultivos forrajeros anuales, siempre citando en cada caso los ítems de mayor presencia.

Bovinos, ovinos, vacunos de leche y otros

Con relación a la existencia en el territorio nacional de animales de diferentes especies con uso productivo, destacan los 11.844.778 vacunos en manos de 40.285 tenedores y hay 4.566.892 ovinos manejados por 21.407 tenedores.

Se informó, además, la existencia de 679.396 vacunos lecheros; 402.652 yeguarizos; 122.703 suinos; y 10.692 caprinos.

En el caso de los bovinos de leche, se puntualizó, están relacionados con la existencia de 2.945 productores y el área considerada es de 629.511 has, con una producción anual de 2.513.197.777 litros.