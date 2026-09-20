¿Dejaste para visitar la Expo Rural del Prado para el último día? La lista de las actividades programadas

Este domingo 20 de setiembre será la última oportunidad para visitar la Expo Rural del Prado , la exposición agropecuaria que organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU) , en la que habrá actividades a partir de la hora 9 y hasta la noche.

Se trata de la edición 121ª de la tradicional exposición que se desarrolla en un predio de 6,5 hectáreas.

Participan este año unos 650 expositores del área comercial, agroindustrial y comercial, que se añaden a la presencia de más de 1.500 animales de unas 50 razas de varias especies, con destaque para bovinos, ovinos y equinos.

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La posibilidad de recorrer los tres históricos galpones, restaurados para esta edición de la exposición, es uno de los atractivos especiales en esta edición en 2026.

Una de las propuestas especiales será, durante todo este domingo, la V edición del emprendimiento "Diálogos y Saberes: Mujeres Rurales y del Agro", organizada por In Mujeres y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en el Salón Multiespacio.

Pruebas funcionales con equinos Cuarto de Milla, la misa criolla y Mariana Tucuna con elaboraciones gastronómicas en base a carnes y degustaciones son otras de las atracciones anunciadas, al igual que demostraciones de trabajos de perros en seguridad y actividades folclóricas.

Expo Rural del Prado – actividades del domingo 20