¿Dejaste para visitar la Expo Rural del Prado para el último día? La lista de las actividades programadas

Este domingo 20 de setiembre será la última oportunidad para visitar la Expo Rural del Prado, la exposición agropecuaria que organiza la Asociación Rural del Uruguay (ARU), en la que habrá actividades a partir de la hora 9 y hasta la noche.
Se trata de la edición 121ª de la tradicional exposición que se desarrolla en un predio de 6,5 hectáreas.
650 expositores en la muestra comercial
Participan este año unos 650 expositores del área comercial, agroindustrial y comercial, que se añaden a la presencia de más de 1.500 animales de unas 50 razas de varias especies, con destaque para bovinos, ovinos y equinos.
La posibilidad de recorrer los tres históricos galpones, restaurados para esta edición de la exposición, es uno de los atractivos especiales en esta edición en 2026.
Una de las propuestas especiales será, durante todo este domingo, la V edición del emprendimiento "Diálogos y Saberes: Mujeres Rurales y del Agro", organizada por In Mujeres y el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), en el Salón Multiespacio.
Pruebas funcionales con equinos Cuarto de Milla, la misa criolla y Mariana Tucuna con elaboraciones gastronómicas en base a carnes y degustaciones son otras de las atracciones anunciadas, al igual que demostraciones de trabajos de perros en seguridad y actividades folclóricas.
Expo Rural del Prado – actividades del domingo 20
- 7 a 9 horas, ingreso de equinos para las pruebas funcionales, raza Cuarto de Milla, por el embarcadero de Atilio Pelossi
- 9 a 18 horas, pruebas funcionales de la raza Cuarto de Milla, en el ruedo central
- 10 a 16 horas, demostraciones de RCB, masaje cardíaco y uso de DEA, organizan CFE – Unidad de Capacitación Ciudadana – Intendencia de Montevideo, entrando por Lucas Obes, frente al stand del CASMU.
- 11 horas, misa criolla organizada por la Asociación Rural de Jóvenes del Uruguay (ARJU), en el Galpón de Ventas.
- 11 a 14:30 horas, actividades recreativas en el stand de Salto.
- 12 horas, cocina en vivo, a cargo de la chef Mariana Tucuna, en el stand del Instituto Nacional de Carnes (INAC), frente al ruedo central.
- 15 horas, show en vivo del DJ Maxi Lemos, en el espacio Patricia, frente al Galpón de Ovinos.
- 15 horas, ballet folclórico Weisman Sánchez, en el stand de Durazno.
- 16 horas, exhibición de destrezas y especialidades de la Unidad canina K9, organiza la Guardia Republicana, en el ruedo central.
- Ruedo Central
- 17 horas, presentación de mansedumbre y destrezas a cargo de la Unidad de Coraceros, con la participación de 10 efectivos y 10 equinos, todos uniformados con la Gala Histórica de la Unidad y armados con lanzas, brindando a la actividad un marcado carácter tradicional y representativo de la Caballería Policial, en el ruedo central.
- 18 horas, show en vivo Duo all’italiana Carol & Marian Canciones, en el pabellón de Italia, frente al ruedo central.
- 19 horas, show en vivo Lavazza Coffee party DJ set, en el pabellón de Italia, frente al ruedo central.