Con vista al Río de la Plata: así será la nueva torre de lujo que levantará Dolce & Gabbana

Dolce & Gabbana tendrá su primer proyecto residencial en la Argentina con una nueva torre de viviendas en Puerto Madero , sobre el Dique 4. El edificio que alcanzará los 150 metros de altura , se levantará sobre un terreno de 2800 metros cuadrados y demandará una inversión estimada en US$160 millones .

El proyecto se denomina Dolce & Gabbana Residences Buenos Aires y tendrá participación directa de Domenico Dolce en la definición estética, además de intervenir en la selección de los materiales que se utilizarán en la construcción.

Con su lanzamiento comercial previsto para enero de 2027 , el desarrollo estará a cargo de Nizuc Developments , mientras que IEB Construcciones ejecutará la obra; ambas compañías están vinculadas al Grupo IEB , liderado por Juan Ignacio Abuchdid , según informó el periódico La Nación .

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La ubicación de Dolce & Gabbana Residences Buenos Aires será uno de los elementos centrales del emprendimiento. La torre se construirá en el Dique 4 de Puerto Madero , uno de los sectores con mayor valor del metro cuadrado de la Ciudad de Buenos Aires .

A diferencia de un edificio residencial convencional, la propuesta busca trasladar el universo de la firma al diseño del conjunto. La intervención de Domenico Dolce abarcará la concepción estética y la elección de materiales.

La iniciativa forma parte del modelo conocido como branded residences, que vincula una marca reconocida con un desarrollo inmobiliario. En este caso, la firma italiana llevará su identidad al ámbito residencial mediante una propuesta que combina arquitectura, diseño y materiales asociados a la casa de moda.

Dolce & Gabbana Residences Buenos Aires

La llegada de la torre se produce pocos meses después de la apertura de la primera tienda de Dolce & Gabbana en la Argentina, inaugurada en junio en Patio Bullrich.

Dolce & Gabbana comenzó a desarrollar proyectos inmobiliarios internacionales en 2023, con iniciativas en Marbella, Miami y Maldivas. En Europa, Design Hills Dolce & Gabbana contempla 92 residencias distribuidas en cinco edificios, mientras que en Miami el proyecto 888 Brickell prevé una torre de 90 pisos y 259 viviendas.

En São Paulo, la marca también participa de un desarrollo residencial anunciado en 2026: Capri Lifestyle by Dolce&Gabbana Casa, en Jardim Europa, que tendrá 62 residencias entre departamentos y dúplex.