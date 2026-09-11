Cómo es el nuevo "triángulo del lujo" que asoma en el Río de la Plata

El mercado inmobiliario de alta gama suma un nuevo polo en la Ciudad de Buenos Aires: el denominado "triángulo del lujo porteño", ubicado en el entorno del Campo Argentino de Polo y delimitado por las avenidas del Libertador, Bullrich y Santa Fe. La zona concentra desarrollos residenciales nacientes y proyectos de usos mixtos que compiten por captar a compradores de propiedades premium, según indicó el periódico local El Cronista.
El corredor inmobiliario reúne algunos de los terrenos de mayor escala que todavía permanecen disponibles en el área. Entre los emprendimientos anunciados aparecen edificios residenciales, oficinas, locales comerciales, propuestas gastronómicas y espacios destinados a servicios.
Los valores de las propiedades también marcan la transformación del área. Mientras que el precio promedio del metro cuadrado en Puerto Madero ronda los u$s 6122, algunas unidades de los nuevos proyectos alcanzan o superan los u$s 12.000 por m².
¿Cuáles son los proyectos del nuevo "triángulo del lujo" que asoma en el Río de la Plata?
Uno de los principales movimientos está protagonizado por el empresario argentino Eduardo Costantini, fundador de Consultatio, que adquirió dos terrenos en la zona por más de u$s 148 millones.
Según el portal, en mayo de 2025, la firma compró un terreno de 3.471,70 m² ubicado en Soldado de la Independencia 615, entre Ortega y Gasset y San Benito de Palermo, por u$s 21,23 millones. El predio tiene una capacidad constructiva de hasta 18.367 m² y será destinado a un proyecto residencial.
La segunda operación fue por casi 4,4 hectáreas en Cerviño y Bullrich, donde funcionan actualmente dos polos comerciales de Cencosud. Consultatio pagó u$s 127 millones y proyecta un desarrollo que demandará más de u$s 350 millones.
El emprendimiento contempla viviendas, oficinas, locales comerciales y gastronómicos, espacios vinculados al diseño, áreas verdes y sectores de uso público. La finalización está prevista entre fines de 2029 y comienzos de 2030.
Otra iniciativa que ya se encuentra en desarrollo es Decó Polo by Armani, de ABV Arquitectos. El complejo se construye en la manzana delimitada por Báez, Clay, Dorrego y el Campo Argentino de Polo, compuesto por dos torres de 30 pisos.
Las unidades tienen superficies de entre 160 y 890 m². Una vivienda de 220 m² ubicada en la Torre Sur se comercializa a u$s 2,8 millones, lo que representa más de u$s 12.700 por metro cuadrado.
El complejo contará con más de 6.500 m² de amenities, entre ellos piscinas, gimnasio, spa, espacios para yoga y spinning, coworking, microcine, canchas de tenis y salón de eventos.
En la esquina de Bullrich y Del Libertador también avanza L’Avenue Libertador, desarrollado por Grupo Portland y diseñado por Zaha Hadid Architects. El edificio tiene 36 pisos y departamentos desde 220 m².
Los precios de las unidades se ubican entre u$s 7.500 y u$s 10.000 por m², mientras que las propiedades de mayor superficie pueden superar los u$s 4,5 millones.
Sobre la avenida Santa Fe, Grupo Nómada desarrolla otro proyecto de gran escala, con una inversión de u$s 85 millones y una superficie total de 40.000 m². El complejo tendrá más de 180 departamentos, un hotel de 143 habitaciones, oficinas y espacios gastronómicos.
La entrega está prevista para agosto 2028. La primera etapa fue lanzada a fines de 2024 con valores cercanos a u$s 4.100 por m² y alcanzó cerca del 75% de las ventas. La segunda etapa se comercializa a un promedio de u$s 4.400 por m², con unidades de uno a cuatro ambientes.
El proceso también se extiende hacia Palermo Hollywood y el entorno de Juan B. Justo, donde se proyectan nuevos emprendimientos residenciales. Entre ellos aparecen un nuevo Quartier de Argencons y SENS Luxury Homes, de ATV Arquitectos, con 95 unidades y una inversión estimada en u$s 130 millones.