Está a orillas del río Uruguay, se lo conoce como el "Caribe" de la región y tiene menos de 2000 habitantes

Ubicado en el departamento entrerriano de Colón , Pueblo Liebig se consolida como un destino turístico del litoral argentino que se destaca por su historia industrial, su particular arquitectura y su cercanía con el río Uruguay .

De poco más de 1500 habitantes, la localidad conserva parte del trazado urbano desarrollado alrededor de la antigua fábrica de extracto de carne que le dio origen: Liebig’s Extract of Meat Company.

A más de un siglo de su emplazamiento, hoy quienes llegan a Pueblo Liebig pueden recorrer parte de ese patrimonio y sumar propuestas vinculadas con el río.

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Uno de los principales atractivos de Pueblo Liebig es el antiguo complejo de la Liebig’s Extract of Meat Company , que durante décadas concentró la actividad económica de la localidad y elaboró extracto de carne y corned beef para distintos mercados.

El recorrido por el pueblo permite observar las antiguas viviendas obreras de La Hilera y La Canaleta, además de los chalets que ocuparon integrantes de la comunidad inglesa vinculada con la compañía.

Pueblo Liebig

El Centro de Interpretación ofrece información sobre el desarrollo de la localidad y su pasado industrial. La visita puede incluir también la Capilla Sagrado Corazón de Jesús, la Biblioteca Fábrica Colón, el antiguo muelle de pasajeros y el Monumento al Corned Beef.

La propuesta turística se extiende hasta la costa del río Uruguay, donde funcionan un balneario municipal y espacios para la pesca. También se pueden realizar actividades náuticas como kayak y canoa.

Para estadías junto al río, el Camping Club de Pescadores Liebig ofrece un espacio destinado a los visitantes.

¿Qué sitios visitar en Pueblo Liebig, el "Caribe" del litoral argentino a orillas del río Uruguay?

Paseo de La Manga

La simbólica Manga que cruzaba la localidad de oeste a este, separando al pueblo en obreros y personal jerárquico, pobres y ricos bajo la denominación de "El Pueblito" y "La Hilera".

Capilla Sagrado Corazón

Construida en 1950, a raíz de innumerables gestiones de la Asociación Pro-Culto Católico, la Capilla Sagrado Corazón de Jesús presenta una arquitectura simple y cálida, aunque de claro corte inglés.

Gruta de Santa Rita

La imagen de Santa Rita llegó a Liebig el 22 de Febrero de 1970 traída por la Sra. Leonor "Titina" Cardoso de Rueda, desde la Parroquia del Santo Cristo de Buenos Aires. Fue ubicada en un terreno de la compañía, cuando aún no se había vendido.

Con el correr de los años, la Gruta se fue embelleciendo y los devotos fueron llegando en mayor número haciendo necesaria la ampliación de los espacios para disposición de placas en agradecimiento por las gracias recibidas.

Gruta de Santa Rita, Pueblo Liebig

Actualmente se despliega en un sector del predio el Via Crucis creado por el escultor Oscar Rébora de Gualeguaychú y donado estación por estación por diferentes grupos de familias y amigos.

Paseos náuticos y bancos de arena

Una alternativa para navegar y llegar hasta los bancos de arena frente a las costas locales, o bien adentrarse hasta el banco de arena del Caraballo (declarado sitio RAMSAR), ubicado a unos 7 kilómetros de Liebig.

Con información de turismoentrerios.com