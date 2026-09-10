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Edgar Welker vs Paco Casal en la Justicia: primera instancia condenó a pagar US$ 700.000 a Tenfield, la empresa apelará; el tema continuará por años en juzgados

Las disputas entre Dexary y Tenfield continúan en la Justicia por reclamos comerciales

10 de septiembre de 2026 14:46 hs
Edgar Welker y Francisco Paco Casal

Edgar Welker y Francisco Paco Casal

Las disputas legales en la Justicia ordinaria entre Dexary (empresa de Edgar Welker) y Tenfield (empresa de Francisco Casal) recibieron esta semana un primer dictamen, en el que un juez letrado de primera instancia condenó a Casal a pagarle US$ 700.000 a Welker a raíz de una deuda comercial por contenido de competiciones internacionales.

La resolución del juez, a la que accedió Referí, establece: “Condenar a Tenfield a pagar a Dexary US$ 700.000 más intereses legales del 6% anual devengados desde el 19 de agosto de 2024 hasta su efectivo pago”.

Para que quede fija la decisión del juez, Tenfield tiene que dar por válido este dictamen.

Sin embargo, confirmaron a Referí que la empresa de Casal resolvió apelar la decisión.

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Por tanto, lejos de quedar cerrado el caso, Tenfield mantendrá el caso en la Justicia y el tema avanzará a una segunda instancia razón por la cual esta disputa continuará en los tribunales.

Welker se manifestó conforme con la primera decisión de la Justicia, que le dio la razón, pero Tenfield entiende, según el fallo, que el monto reclamado ya fue pago y se cancela por compensaciones, por adelantos a Dexary. Esa es la razón por la que piden la revisión del fallo de primera instancia.

Esa segunda instancia, la de apelación, será atendida en una órbita en la que participarán tres jueces.

Luego de este segundo dictamen podrá existir una tercera ronda en la Justicia que podrá pedir cualquiera de las dos partes, si lo entendieran necesario, cuyo fallo establecerá el final del proceso.

Explicaron que la resolución de este caso puede extenderse por años.

Por otra parte, Tenfield le inició acciones judiciales a los cables de Welker y de sus hijos, Cableplus, Tala y TV Cable, y Welker analiza iniciar acciones por difamación a la empresa por acusarlo de "piratería".

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