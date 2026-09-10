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MEF reabrió el casino Parque Hotel con máquinas nuevas, un tercio de los funcionarios y "confianza" en dar ganancias: "Un casino no pierde"

En manos de la IM, el casino dio pérdidas millonarias en los últimos años. Por ejemplo, en 2025 tuvo un saldo negativo de $127 millones

10 de septiembre de 2026 15:02 hs
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El casino Parque Hotel del Parque Rodó reabrió este jueves sus puertas luego de 10 días cerrado por el traspaso de la Intendencia de Montevideo (IM) al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

Carlos Amorin, gerente de Área Comercial de la Dirección General de Casinos (DGC), dijo en rueda de prensa que está "confiado" en dar vuelta esa ecuación: "Desconozco el motivo de las pérdidas, porque un casino no pierde. Lo que pierde, por ahí, es otra cosa, los estados de resultados. Creo que en 2026, a pesar de que para abordar esto hubo gastos, estoy muy confiado que va a dar un resultado positivo”.

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La proyección de ganancias para el primer año, estimó, es de $10 millones mensuales.

La DGC prevé un gasto de $1.500.000 para la puesta en funcionamiento de la sala.

Consultado sobre los cambios que estableció el MEF con respecto a la gestión de la IM, Amorín explicó: “Los cambios que hicimos es aplicar el conocimiento que tenemos, el know-how. Tomamos parte de los slots que están acá e inyectamos, racionalizamos, reducimos y establecimos una plantilla funcional para prestar el servicio desde las 10 de la mañana a la hora 2. Digamos que eso es lo medular en cuanto a la estrategia que Comercial planificó para prestar el servicio”.

La nueva sala será atendida por 14 funcionarios, menos de un tercio de los 44 que terminaron trabajando en la IM. Además, años atrás la cifra era muy superior: en 2020 trabajaban 87 funcionarios municipales allí.

En diálogo con El Observador, Amorin detalló que se instalaron 32 máquinas nuevas y que se refaccionaron otras de las que se compraron a la IM. Tal como se informó días atrás, el MEF le compró por US$ 650.000 los slots y el mobiliario a la IM.

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