Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
15°C
cielo claro
Viernes:
Mín  11°
Máx  17°

Siguenos en:

/ Nacional / POLICÍA

Policía detuvo al "Sopita", un delincuente de 20 años investigado por tres homicidios

Michael Matías Silva Pullol, alias "Sopita", era buscado por la Policía por su presunta participación en dos homicidios ocurridos en Montevideo y un tercer asesinato cometido en Canelones

10 de septiembre de 2026 14:59 hs
Michael Matías Silva Pullol, Sopita capturado
Foto: Ministerio del Interior

La Policía detuvo este jueves a un joven de 20 años requerido por su presunta participación en dos homicidios ocurridos en Montevideo y que además es investigado por un tercer asesinato cometido en Canelones. También está señalado como presunto autor de una rapiña contra un policía.

Según informó el Ministerio del Interior, el detenido es Michael Matías Silva Pullol, alias "Sopita", y fue detenido en el barrio Plácido Ellauri, en el marco de la Operación Reino.

Silva está requerido por la Justicia por estar vinculado, de forma presunta, a dos homicidios registrados en Montevideo. El primero ocurrió el 23 de enero de este año en el barrio Monarca, cuando un hombre de 31 años fue atacado a tiros dentro de su vivienda. El segundo caso se produjo el 10 de marzo en Villa García, donde un hombre de 27 años fue encontrado muerto en un basurero ubicado en un descampado de la zona.

Más noticias

Incautación de droga en Artigas arrojada desde una avioneta: 300 kilos de cocaína, 100 de pasta base y siete detenidos

Incautación de droga en Artigas: cinco personas fueron imputadas con prisión y otras tres siguen detenidas

A esos dos casos se suma una tercera investigación, en Canelones. De acuerdo con la información oficial, los investigadores presumen que Silva estaría relacionado con el homicidio de un hombre de 32 años ocurrido el 16 de marzo en Las Toscas, Canelones. La víctima fue atacada con varios disparos dentro de su vivienda.

Además de estas tres líneas de investigación, la Policía también lo identificó como presunto responsable de una rapiña cometida en noviembre de 2025 contra un funcionario de la Dirección Nacional de Policía Caminera, en Barros Blancos. Durante el asalto, el policía fue herido de un disparo en el rostro.

Según el Ministerio del Interior, el joven permanecía oculto desde que ocurrieron los hechos. Su imagen y sus datos habían sido difundidos públicamente con autorización de la Justicia, y la información aportada por ciudadanos fue determinante para establecer dónde se encontraba. Tras su detención, Silva fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia, que deberá determinar las responsabilidades que correspondan en cada uno de los hechos investigados.

Las más leídas

Fiscal de Lesa Humanidad le pidió a Ferrero un "mínimo respeto" y cuestionó que haya ido al Parlamento a "hablar mal de los compañeros"

El castillo "maldito" del siglo XIX construido por el único presidente uruguayo asesinado en ejercicio

Así quedaron las posiciones del Torneo Clausura y la Tabla Anual tras la quita del punto que sancionó a Peñarol

BPS paga un suplemento de más de $ 17 mil en 2026: quiénes pueden cobrarlo y cuáles son los requisitos

Temas

policía homicidio delincuente

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos