Interior incorpora 130 policías para Montevideo y anuncia reestructura de seccionales para mejorar atención

El ministro del Interior, Carlos Negro , anunció que Montevideo sumará 130 policías para reforzar el patrullaje y el combate a la delincuencia en el departamento .

Así lo dijo el ministro en una rueda de prensa posterior a la reunión del comando ampliado de la Jefatura de Policía de Montevideo, donde el jefe, Alfredo Clavijo , anunció los nuevos funcionarios que se sumarán a partir de hoy al patrullaje en la capital y el área metropolitana.

Por otra parte, Negro anunció que se hará una reestructura en las seccionales policiales para mejorar la atención a la ciudadanía .

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A los 130 policías que se suman a Montevideo se agregarán " seguramente antes de fin de año" otros 100, para alcanzar los 230. Y en marzo del año que viene se espera una nueva inyección de 500 funcionarios , detalló Negro.

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El ministro destacó que el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento (y que ya fue votado en general gracias a los dos votos de Cabildo Abierto en la Cámara de Diputados) prioriza, entre otros temas, a la seguridad y prevé un refuerzo de 300 policías, además de la compra de patrulleros, motos y tecnología.

"Estamos enfocados en asignar a la Jefatura de Policía de Montevideo mayores recursos humanos y materiales", dijo Negro.

Respecto a la atención en las seccionales policiales, el ministro sostuvo que el objetivo es "que tengan una mejor respuesta" en términos de "atención al público" y, en particular, respecto a la "disminución de tiempos de espera".

"Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población", reconoció.