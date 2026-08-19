Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
12°C
nubes
Jueves:
Mín  11°
Máx  13°

Siguenos en:

/ Nacional / SEGURIDAD

Interior incorpora 130 policías para Montevideo y anuncia reestructura de seccionales para mejorar atención

El ministro Carlos Negro dijo que el objetivo es "asignar a la Jefatura de Policía de Montevideo mayores recursos humanos y materiales"

19 de agosto de 2026 13:43 hs
Patrulleros, imagen ilustrativa de archivo.&nbsp;

Patrulleros, imagen ilustrativa de archivo. 

Foto: Inés Guimaraens

El ministro del Interior, Carlos Negro, anunció que Montevideo sumará 130 policías para reforzar el patrullaje y el combate a la delincuencia en el departamento.

Así lo dijo el ministro en una rueda de prensa posterior a la reunión del comando ampliado de la Jefatura de Policía de Montevideo, donde el jefe, Alfredo Clavijo, anunció los nuevos funcionarios que se sumarán a partir de hoy al patrullaje en la capital y el área metropolitana.

Por otra parte, Negro anunció que se hará una reestructura en las seccionales policiales para mejorar la atención a la ciudadanía.

Más noticias

"Farmear aura": la nueva moda que se está replicando en redes sociales y que ofrece convocatorias en distintas plazas de Uruguay

El regalo de Mussolini a Uruguay que está emplazado en el centro de Montevideo y pocos conocen

Carlos Negro en rueda de prensa este viernes 24 de julio tras el asesinato de un niño de 12 años en picadas del Parque Rodó

Carlos Negro en rueda de prensa este viernes 24 de julio tras el asesinato de un niño de 12 años en picadas del Parque Rodó

A los 130 policías que se suman a Montevideo se agregarán "seguramente antes de fin de año" otros 100, para alcanzar los 230. Y en marzo del año que viene se espera una nueva inyección de 500 funcionarios, detalló Negro.

El ministro destacó que el proyecto de Rendición de Cuentas que envió el Poder Ejecutivo al Parlamento (y que ya fue votado en general gracias a los dos votos de Cabildo Abierto en la Cámara de Diputados) prioriza, entre otros temas, a la seguridad y prevé un refuerzo de 300 policías, además de la compra de patrulleros, motos y tecnología.

"Estamos enfocados en asignar a la Jefatura de Policía de Montevideo mayores recursos humanos y materiales", dijo Negro.

Respecto a la atención en las seccionales policiales, el ministro sostuvo que el objetivo es "que tengan una mejor respuesta" en términos de "atención al público" y, en particular, respecto a la "disminución de tiempos de espera".

"Tenemos que mejorar la relación de la seccional con la población", reconoció.

Las más leídas

Feriado no laborable este miércoles 19 de agosto en Uruguay: quiénes no deben trabajar y cómo se paga el día

Murió Florencia, la hija de 23 años de Lucas Sugo que estaba bajo tratamiento contra el cáncer

Atrapado en Arabia Saudita: la millonaria deuda que pone en riesgo la salida de Darwin Núñez a Trabzonspor de Turquía

Tribunal de Apelaciones le dio la razón a Charles Carrera: definió por mayoría que el audio que grabó Hernández es ilegal y admitió pericia médica

Temas

Montevideo policías SECCIONALES

Seguí leyendo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos