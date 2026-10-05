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Lluvias y tormentas vuelven a Uruguay: meteorólogo anticipó cuál será "el peor día" de la semana, aunque descartó el regreso del frío

El meteorólogo Guillermo Ramis advirtió que las lluvias volverán esta semana y pronosticó tormentas en prácticamente todo Uruguay

5 de octubre de 2026 11:32 hs
20240930 Lluvia, tormenta, mal tiempo, estado del tiempo, primavera (7).jpg
Foto: Inés Guimaraens

Después de un fin de semana que comenzó con lluvias y terminó con un domingo de buen tiempo, Uruguay volverá a tener jornadas de inestabilidad durante esta semana, con un jueves que aparece como el día más complicado. Así lo adelantó este lunes el meteorólogo Guillermo Ramis en Informativo Sarandí, donde fue contundente al responder cuándo volverá a llover: "El peor día sería el jueves".

Según explicó, antes habrá algunas precipitaciones, aunque de menor entidad. Para el miércoles espera "chaparrones, no demasiados, poca cosa", mientras que el sábado podría repetirse un escenario similar.

El panorama cambia para el jueves, cuando Ramis prevé tormentas y lluvias prácticamente en todo el territorio nacional.

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Tormentas en todo el país y algunas "fuertes"

Para este lunes, el meteorólogo pronosticó una mínima de 10 °C y una máxima de 22 °C, con abundante nubosidad.

El martes continuará el cielo mayormente cubierto, con temperaturas entre 11 °C y 21 °C.

El miércoles comenzará a aumentar la inestabilidad: se esperan 14 °C de mínima y 20 °C de máxima, con cielo nuboso y chaparrones.

Pero será el jueves cuando se produzca el episodio más importante de la semana. Ramis pronosticó una mínima de 15 °C y una máxima de 21 °C, con cielo cubierto, lluvias y tormentas.

Estará "cubierto con tormenta y lluvia prácticamente en todo el país", afirmó, y advirtió que algunas podrán ser "fuertes sobre todo en el noreste".

La situación merece especial atención, según explicó, en zonas del norte y noreste que ya recibieron abundantes precipitaciones.

"Ningún bajón de la temperatura"

Pese a las lluvias y tormentas previstas, Ramis descartó por el momento un desplome importante de las temperaturas. "No veo ningún descenso tipo invierno. Ningún bajón de la temperatura", aseguró.

Las máximas se mantendrán, en términos generales, alrededor de los 20 °C, mientras que las mínimas permanecerán en los dos dígitos.

Para el viernes anticipó 13 °C de mínima y 18 °C de máxima, con cielo cubierto. El sábado tendrá una mínima de 13 °C y una máxima de 17 °C, con chaparrones que definió como "poca cosa".

El domingo, en tanto, se esperan 13 °C de mínima y 19 °C de máxima, con cielo cubierto.

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