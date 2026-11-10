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"¡Primera semana cálida desde hace varios meses!": meteorólogo pronostica temperaturas hasta 8 °C por encima de lo normal en Uruguay

El meteorólogo compartió un pronóstico de anomalías de temperaturas máximas para Sudamérica que abarca desde el miércoles 11 hasta el lunes 16 de noviembre

10 de noviembre de 2026 9:43 hs
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El meteorólogo Mario Bidegain anunció que Uruguay tendrá varios días con temperaturas más altas de lo habitual para esta época del año, según las proyecciones del modelo meteorológico estadounidense GFS (Global Forecast System).

A través de su cuenta de X, Bidegain compartió un pronóstico de anomalías de temperaturas máximas para Sudamérica que abarca desde el miércoles 11 hasta el lunes 16 de noviembre.

Según explicó, se destacan "anomalías positivas sobre toda la región", con excepción del noreste de Brasil. En particular, el meteorólogo señaló que Uruguay, Argentina y Paraguay registrarán anomalías de entre 2 °C y 8 °C en las temperaturas máximas respecto a los valores habituales para esta época del año.

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Primera semana cálida desde hace varios meses!", destacó Bidegain en su publicación.

¿Qué significan las anomalías de temperatura previstas para Uruguay?

Las anomalías positivas indican que las temperaturas estarán por encima de los promedios climáticos utilizados como referencia.

Esto no significa que los termómetros aumentarán entre 2 °C y 8 °C de un día para otro, sino que las temperaturas máximas previstas podrían superar los valores normales para noviembre.

Por ejemplo, si la máxima habitual para una determinada zona fuera de 24 °C, una anomalía positiva de 4 °C implicaría una temperatura de 28 °C.

De todas formas, el rango de entre 2 °C y 8 °C mencionado por Bidegain corresponde al conjunto de Uruguay, Argentina y Paraguay, por lo que no implica que todas las zonas del territorio uruguayo vayan a registrar anomalías de hasta 8 °C. El pronóstico se basa en las proyecciones del modelo GFS, que se actualizan periódicamente y pueden presentar modificaciones en los próximos días.

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