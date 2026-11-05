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Meteorólogo anunció calor y mucho sol, pero advirtió por un cambio en el tiempo: cuándo desmejora

El meteorólogo Nubel Cisneros anticipa que el cambio en el panorama climático está previsto para el final de la semana

5 de noviembre de 2026 8:04 hs
Se espera que este martes sea un día soleado y agradable en gran parte del país

Se espera que este martes sea un día soleado y agradable en gran parte del país

Diego Battiste

El meteorólogo Nubel Cisneros anunció un pronóstico favorable para los próximos días, caracterizado por temperaturas elevadas y abundante presencia de sol. La jornada de mañana se perfila como una de las más calurosas, extendiendo estas condiciones a parte del periodo.

El pronóstico del tiempo con Nubel Cisneros

Según detalló el especialista en su espacio con Subrayado (Canal 10), las condiciones climáticas se mantendrán estables y agradables, con muy buena presencia de sol durante el día. Esta bonanza meteorológica no solo se limitará a este jueves, sino que también abarcará una porción considerable del viernes.

El cambio en el panorama meteorológico está previsto para el final de la semana. Cisneros señaló específicamente que recién desmejora a partir de las siete de la tarde del viernes, marcando el inicio de una transición hacia un clima diferente.

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La transición climática, iniciada en la franja vespertina del viernes, culminará con una mejora definitiva en la madrugada del sábado. El meteorólogo enfatizó que la inestabilidad concluye en esas primeras horas del fin de semana, preparando el terreno para una nueva fase del pronóstico.

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