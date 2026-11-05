Accidentes laborales: hombre murió tras caer diez metros desde el techo de un taller mecánico en Montevideo

Un hombre que estaba realizando tareas de construcción, murió tras caer del techo de un taller mecánico en el barrio Cordón de Montevideo.

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El hecho ocurrió por la tarde del miércoles cuando el trabajador cayó desde diez metros, confirmaron desde la Jefatura de Policía de la capital. El accidente ocurrió en un taller ubicado en las calles Daniel Muñoz y Constitución, informó en primera instancia Montevideo Portal.

También el miércoles, pero en la ciudad de Maldonado, un hombre de 57 años resultó lesionado al caer desde cinco metros mientras realizaba tareas de construcción en una casa del barrio Sarandí.

Las autoridades recibieron un llamado antes de las 15:00 que alertaba sobre un hombre inconsciente luego de caer de un techo. El lesionado sufrió un golpe en la cabeza con pérdida de conocimiento y fue trasladado a un centro de salud.