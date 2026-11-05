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Accidentes laborales: hombre murió tras caer diez metros desde el techo de un taller mecánico en Montevideo

En Maldonado otro trabajador resultó lesionado tras caer del techo de una casa, mientras también realizaba tareas de construcción

5 de noviembre de 2026 8:28 hs
20250630 Patrullero de la Policía, patrullaje, policiales
Foto: Inés Guimaraens

Un hombre que estaba realizando tareas de construcción, murió tras caer del techo de un taller mecánico en el barrio Cordón de Montevideo.

El hecho ocurrió por la tarde del miércoles cuando el trabajador cayó desde diez metros, confirmaron desde la Jefatura de Policía de la capital. El accidente ocurrió en un taller ubicado en las calles Daniel Muñoz y Constitución, informó en primera instancia Montevideo Portal.

También el miércoles, pero en la ciudad de Maldonado, un hombre de 57 años resultó lesionado al caer desde cinco metros mientras realizaba tareas de construcción en una casa del barrio Sarandí.

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Los policías escoltaron a la ambulancia hasta este centro y realizaron cortes de tránsito para facilitar el rápido desplazamiento. Las primeras informaciones también apuntan a que realizaba tareas de construcción. Este caso está en la órbita de la Fiscalía de este departamento.

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