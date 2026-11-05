La gran marca de goles de afuera del área que le destacaron a Federico Valverde y lo que dijo sobre sus claves para patear al arco

El uruguayo Federico Valverde , autor del gol que dio la victoria a Real Madrid ante el AEK en el minuto 92, reconoció que en ocasiones duda antes de disparar desde lejos y agradeció la confianza de sus compañeros para atreverse a probar fortuna, como hizo en Atenas para decidir un encuentro que parecía condenado al empate.

"Hay veces que me lo pienso mucho . Agradezco a los compañeros, que son los que me dan la confianza para tomar esas decisiones y ese impulso para pegarle. Agradezco ese apoyo", declaró a Movistar Plus.

En la entrevista, le destacaron a Valverde que lleva anotados 11 goles de afuera del área en las últimas tres temporadas .

El momento del gol de Federico Valverde con un nuevo remate desde afuera del área

En total, en toda su carrera, Valverde ha marcado 47 goles y 23 de ellos (49%) fueron con remates desde afuera del área , según la web Fichajes.com.

"Te da un 'feeling' fantástico": a Mourinho le gustó ganar en la hora con el gol de Federico Valverde, a quien volvió a elogiar

Federico Valverde y un festejo nuevo de gol: imitó la histórica celebración de Luis Suárez

Sobre el golazo anotado este miércoles ante AEK, el uruguayo señaló que “ya había tenido varias jugadas similares en el partido”.

“Cuando (la pelota) viene de Brahim, viene con una energía muy buena y positiva, porque somos amigos, entonces no me lo pensé y gracias a Dios pudo entrar”, comentó.

Consultado por las claves para sus grandes remates desde afuera del área y sus goles por esa vía, dijo: “Trabajo, no más que trabajo y entrenamiento”.

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid ante AEK Atenas por la Champions League

“Y confianza. Todos los entrenadores que he tenido me inculcaron en mi cabeza que no dudara en patear a puerta, que no dudara en mis cualidades que son buenas a la hora de disparar”, agregó.

“Feliz de que haya entrado”, señaló Valverde, quien también valoró el festejo que tuvo junto a todos sus compañeros.

Agónico triunfo de Real Madrid

Valverde, que resolvió el encuentro con un potente disparo en los últimos instantes, destacó el esfuerzo del Real Madrid para superar las dificultades que planteó el conjunto griego, especialmente después de encajar su segundo gol: "Fue un partido muy trabado y complicado. Dominamos todo el partido, pero nos costaba llegar y poder marcar gol. Hay que felicitar al equipo por el esfuerzo y el trabajo y seguir así", afirmó.

El centrocampista uruguayo reconoció que los goles del AEK afectaron a su equipo, pero resaltó que los jugadores mantuvieron la confianza en el trabajo desarrollado durante la semana y consiguieron reaccionar en los momentos más complicados.

"El gol nos afectó, pero creo que el equipo siguió haciendo el juego y el trabajo que hicimos durante la semana. Volvimos a dominar después del gol. El equipo se encontró otra vez bien, aunque a veces cuesta mucho cuando encajas", explicó.

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid ante AEK Atenas por la Champions League FOTO: AFP

También puso en valor la confianza del cuerpo técnico de José Mourinho y su capacidad para transmitir energía a los futbolistas desde el banco de suplentes, una circunstancia que consideró fundamental para mantener la intensidad hasta el final.

"Es mérito del cuerpo técnico y de nosotros, de confiar en cada uno de los compañeros. El cuerpo técnico confía en nosotros, nos da siempre ese empuje y esa energía en el banquillo. Para nosotros es siempre un placer poder jugar para ellos", señaló.

Valverde insistió en que el Real Madrid nunca perdió la fe en la victoria, incluso cuando el segundo tanto del AEK amenazó con complicar definitivamente el encuentro.

"Creo que eso se demuestra en los últimos minutos. El equipo no deja de intentarlo. Después de que nos marcaran el segundo gol parecía que nos iba a costar mucho y el equipo volvió a remontar", concluyó.

Con base en EFE