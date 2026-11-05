"Te da un 'feeling' fantástico": a Mourinho le gustó ganar en la hora con el gol de Federico Valverde, a quien volvió a elogiar

José Mourinho, entrenador del Real Madrid, declaró que "te da un 'feeling' fantástico cuando se ganan partidos en el final", respecto a la remontada de su equipo en la visita al AEK de Atenas (2-3), culminada con un gol del uruguayo Federico Valverde en el tiempo añadido.

"Obviamente prefiero ganar fácil , como en Santander, 3-0 al descanso, pero te da un 'feeling' fantástico cuando se ganan partidos en el final . Siempre hay la sensación de que es suerte, pero suerte es cuando las cosas pasan con contradicción a la dirección del partido. Este partido, en los últimos minutos, solo nosotros podemos ganar", añadió.

Mourinho opinó sobre el partido de Valverde ante los griegos, en el que el uruguayo fue suplente y dejó el lateral derecho para entrar en el mediocampo.

"Fede tiene esta capacidad. Cuando juega de lateral derecho, es más complicado. Hoy no le he pedido tirar, lo que le he pedido es que el partido estaba roto, a jugarse con una gran velocidad, y un jugador fresco como Fede, con la capacidad que tiene de comer metros, lo que le he dicho es atacar espacios y llegar a zonas de peligro" , dijo.

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“Es un capitán, no existirá un problema de jugar donde sea"

En la rueda de prensa previa de la visita de su equipo al AEK de Atenas, el entrenador de Real Madrid había elogiado a Fede Valverde, quien "es el capitán del Real Madrid" y que, por esa "responsabilidad", "no existirá un problema de jugar donde sea".

"Yo lo veo como un jugador importantísimo. El hecho de que es el capitán del Real Madrid le hace mirar a su alrededor de un modo diferente. Cuando eres el capitán, tienes que ser diferente de cuando no lo eres. Esa responsabilidad lo hará jugar de lateral izquierdo si es necesario, lo que sea necesario por su equipo y sus compañeros, eso para mí es lo que es un capitán y por eso estoy seguro de que no existirá un problema de jugar donde sea", añadió.

No obstante, reconoció que, en la confección del plantel, Valverde estaba planteado como centrocampista: "La plantilla ha sido hecha pensando en Valverde como jugador de centro del campo y con dos laterales derechos diferentes, pero buenos los dos. Fede, en este dibujo de pretemporada, era un jugador de centro del campo. Estoy seguro de que va a volver a jugar en el centro del campo alguna vez. Si me preguntas si con él de lateral el equipo está desarrollando mejor fútbol con las combinaciones con él y Arda, sí, pero por necesidad".

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"En el centro del campo, tenemos a Bernardo, Tchouaméni, Camavinga, Thiago y ya está. Hoy está Sergio Martínez. Por eso, yo creo que Fede jugará de lateral, porque nos gusta a todos, pero también tendrá que jugar en el centro del campo", añadió.

El triunfo ante AEK Atenas

Mourinho elogió al AEK, de quien dijo que había jugado "mejor que nunca": "Un equipo que ha jugado mejor que nunca, en todos los partidos que hemos analizado no han llegado ni cerca a esta 'performance'. Jovic, partido extraordinario como referencia, gente con piernas, con intensidad para llegar de atrás. Son ellos los responsables de que no hayamos hecho el partido perfecto".

"Nosotros, dentro de la dificultad, hemos estado siempre en el partido. En los dos momentos críticos hemos sabido reaccionar, tener personalidad, saber ir atrás en el resultado, y el gol en el último minuto, partido roto, dos equipos que querían ganar y gana el equipo con más calidad individual. Tenemos 12 puntos, creo que estamos clasificados, ahora se trata de no jugar 'play-off', de ahorrar dos partidos, porque tenemos tantos. Hay que sacar lo que falta, siete u ocho puntos", apuntó.

También hizo referencia al ambiente en Atenas, ciudad donde el Real Madrid solo ha ganado dos partidos oficiales en su historia: "Ambiente extraordinario, muy parecido con los ambientes turcos que yo conozco. El estadio juega, juega mucho, y por eso los equipos griegos cuando van fuera tienen más dificultades, resultados inferiores. Por eso nos han dado un partido extraordinario".

"Si tengo que elegir a alguien que merece que yo hable de él es el entrenador, porque el equipo ha jugado diferente de lo que habitualmente juega, jugó con Gacinovic en una posición diferente de Varga, han defendido bien, contraatacado bien, tenido agresividad, no han tenido miedo. Si tengo que halagar el trabajo de alguien, el del míster", destacó.

Respecto al penal en El Sardinero que permitió a Mbappé hacer el primer tanto de la goleada del pasado fin de semana, le restó importancia dentro del contexto del partido: "A mí lo que me parece es que es una situación que no tiene consecuencia en puntos. Es un partido que, si no tenemos ese penalti, ganamos igual de tres, cuatro o cinco. No estamos hablando de un partido donde cosas que pasaron tienen influencia decisiva en el resultado del partido".

"Estamos hablando de un penalito, el tipo de penal que para mí el árbitro da el penalti pensando al 100 % que es penal. Para mí es penal, pero si lo pitan en contra, no estoy contento, y por ahí podemos ver que es un penalito. Pero estamos hablando de un partido que no tiene historia. Hay partidos en este campeonato donde penales, expulsiones, decisiones tienen un gran impacto en el resultado. Este, impacto cero", reconoció.

Terminó halagando la decisión del club de proponer a Rafael Nadal como miembro de la Junta Directiva: "Chapó al Real Madrid y al gran Rafa Nadal. Creo que él lo quiere, es un gran madridista. Rafa Nadal es Rafa Nadal. Siento un orgullo muy grande de tener a Rafa Nadal con nosotros, y creo que cada madridista pensará exactamente lo mismo. Lo único que espero es que aficionados de otros clubes que aman a Rafa Nadal no dejen de amarlo por que vaya a vestir la camiseta del Real Madrid".

Con base en EFE