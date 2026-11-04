BROU rechazó la línea de crédito de US$ 6 millones que había pedido Peñarol

El directorio del Banco República (BROU) rechazó el pedido de Peñarol de abrir una línea de crédito por US$ 6 millones , información que había dado a conocer Referí semanas atrás .

La decisión fue tomada tras un informe de los servicios del organismo . Los técnicos desaconsejaron aprobarla dado que la solicitud había sido realizada por dos integrantes del consejo directivo cuando el estatuto del club exige que sea avalado por la asamblea .

Al considerar correcta la interpretación de los servicios técnicos –una objeción de forma– el directorio no llegó a analizar el fondo del pedido : si el club estaba en condiciones de tener disponible esa línea, según supo El Observador.

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Actualmente, Peñarol tiene un fideicomiso con el BROU del estadio Campeón del Siglo y el club lo va pagando a través de todos los ingresos que recibe desde la Asociación Uruguaya de Fútbol. Esto implica que los ingresos por derechos de TV y recaudaciones que la AUF debe volcar a Peñarol van directo al BROU.

En setiembre –el último mes disponible– el club figuraba como deudor categoría 4 en la central de riesgos del Banco Central del Uruguay (BCU). Esta categoría refiere a los deudores con capacidad de pago muy comprometida.

En su informe, los técnicos señalaron que el pedido incumplía con los artículos 59, 61, 92 y 100 del reglamento del estatuto de Peñarol.

El más importante para la definición fue el 100, que establece que el consejo directivo podrá celebrar “otros contratos civiles, comerciales o financieros, siempre que no impliquen obligaciones para el club por una cuantía que exceda el treinta por ciento (30%) del importe total del presupuesto anual, en cuyo caso necesitará la aprobación de la Asamblea Representativa”.

Peñarol no ha cumplido con las formalidades de aprobar un presupuesto anual.

A su vez, según supo El Observador, la línea de crédito pedida por el club incluye tres desembolsos por US$ 2 millones.

Luego que Referí informara que Peñarol había pedido una línea de crédito por US$ 6 millones, el presidente Ignacio Ruglio aseguró en un comunicado a periodistas que “no pidió ningún préstamo” y que el banco le había “ofrecido una línea de crédito” porque el club tenía “cedidas un exceso de garantías respecto a lo necesario para cubrir la cuota por el pago del crédito del CDS”.

Estas últimas afirmaciones causaron malestar en la interna del organismo, dado que el pedido había sido realizado por el club.

"Roca económica"

En los últimos dos años Ruglio y el tesorero Eduardo Zaidensztat han manifestado que el club tiene fortaleza económica. “Peñarol no toma crédito y funciona con el dinero que le ingresa", dijo Ruglio en una conferencia de prensa que brindó en enero.

"La economía de Peñarol es una roca. Está tan sólida como el Banco Central", dijo el año pasado Zaidensztat para graficar los pilares que veía en la administración que realizaba en el club.

Además de estar definiendo el campeonato uruguayo, Peñarol vive su período previo a la elección. Las elecciones se realizarán el sábado 12 de diciembre en el Palacio Peñarol y podrán participar unos 27.000 socios habilitados. El padrón electoral cerró el sábado 31 de octubre.

Ruglio aún no definió si será candidato –tiene plazo hasta el 27 de noviembre para hacerlo–. Quienes ya confirmaron son Juan Pedro Damiani, Evaristo González, Freddy García, Carlos Lazzarino, Pablo Schiavi, Edgardo Lasalvia y Santiago Sánchez.