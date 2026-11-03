Aguada y Goes, dos eternos rivales, se enfrentan en un nuevo clásico de la Liga Uruguaya de Básquetbol este miércoles a la hora 21.30 y el partido se podrá ver a través de Antel TV o basket pass.
Aguada vs Goes: a qué hora juegan hoy y dónde ver el clásico por la Liga Uruguaya de Básquetbol
La eterna rivalidad de dos clubes históricos volverá a verse en el Palacio Cr. Gastón Guelfi por la quinta fecha del certamen; Aguada vs Goes: día, hora y dónde ver el clásico por la Liga Uruguaya de Básquetbol