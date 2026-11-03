Aguada vs Goes: a qué hora juegan hoy y dónde ver el clásico por la Liga Uruguaya de Básquetbol

Aguada y Goes, dos eternos rivales, se enfrentan en un nuevo clásico de la Liga Uruguaya de Básquetbol este miércoles a la hora 21.30 y el partido se podrá ver a través de Antel TV o basket pass.

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¿Cuándo juegan Aguada vs Goes por la Liga Uruguaya de Básquetbol? El partido se disputa este miércoles 4 de noviembre. El encuentro corresponde a la jornada 5 de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

¿A qué hora Aguada vs Goes por la Liga Uruguaya de Básquetbol? El pitazo está programado para la hora 21.30 en el Palacio Cr. Gastón Guelfi.