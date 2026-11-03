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Aguada vs Goes: a qué hora juegan hoy y dónde ver el clásico por la Liga Uruguaya de Básquetbol

La eterna rivalidad de dos clubes históricos volverá a verse en el Palacio Cr. Gastón Guelfi por la quinta fecha del certamen; Aguada vs Goes: día, hora y dónde ver el clásico por la Liga Uruguaya de Básquetbol

3 de noviembre de 2026 19:59 hs
Santiago Vidal de Aguada ante Goes

Santiago Vidal de Aguada ante Goes

Foto: Leonardo Carreño/Focouy

Aguada y Goes, dos eternos rivales, se enfrentan en un nuevo clásico de la Liga Uruguaya de Básquetbol este miércoles a la hora 21.30 y el partido se podrá ver a través de Antel TV o basket pass.

¿Cuándo juegan Aguada vs Goes por la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El partido se disputa este miércoles 4 de noviembre. El encuentro corresponde a la jornada 5 de la Liga Uruguaya de Básquetbol.

¿A qué hora Aguada vs Goes por la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El pitazo está programado para la hora 21.30 en el Palacio Cr. Gastón Guelfi.

¿Dónde ver en vivo Aguada vs Goes por la Liga Uruguaya de Básquetbol?

El clásico entre Aguada vs Goes se podrá ver en Montevideo y en el interior del país a través de Montecable y la red de cables del interior por la señal de VTV Plus. En streaming, por Antel TV y Basquet Pass.

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